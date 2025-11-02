Comparan a Omahi con Ricardo Peralta tras decir que ‘su imagen es muy importante’ | VIDEO

Omahi se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de La Granja VIP, pues ahora es incluso comparado con Ricardo Peralta por su manera de hablar de él mismo, al criticar que parece sentirse más importante que el resto de sus compañeros.
Desde el inicio de La Granja VIP, en redes sociales comenzaron a criticar a Omahi porque no daba contenido en el programa. En ese sentido, destacaban que su personalidad no era llamativa y que pasaba gran parte del día dormido.
Esto sin mencionar que no muchos lo conocían y algunos incluso lo seguían en TikTok sin saberlo. Sin embargo, el creador de contenido parece muy seguro de si, por lo que ahora lo comparan con Ricardo Peralta y lo quieren ver fuera del reality show.
Omahi se queja de estar nominado
Durante una conversación con Kim Shantal y El Patrón, Omahi dejó claro que no estaba nada conforme con haber quedado nominado, pues no consideraba que la manera en la que había sucedido fuera la adecuada.
“Yo no voy a mandar a nadie a votar porque no está bien cuando no te ponen el juego”, señaló él que estaba inconforme, a pesar de que Kim trató de hacer que cambiara de perspectiva, aunque él se mantenía igual.
Él siguió: “Yo tengo algo afuera, ¿sabes? Yo trabajo mucha marca, mi imagen es muy importante. El cien por ciento de lo que yo vivo es trabajar con marcas muy importantes", dijo.
Cuando Kim le dijo que en el programa también lo hace, él repuso: “Son marcas del programa, no mías. Yo tengo marcas igual de grandes, es mi trabajo”, agregó al dejar claro que no le interesaba conseguir el apoyo de otras, lo que hizo que Kim le dijera que podía estarse perjudicando con esas declaraciones.
En otro momento, también captaron un momento en donde duermen los peones donde Omahi se mostró muy enojado por las nominaciones. “Váyanse a la v... Me hicieron perder tres semanas de mi vida”, acusó visiblemente molesto por haber quedado nominado.
Las redes sociales no se quedaron calladas y comenzaron a criticar a Omahi, al compararlo con Ricardo Peralta y acusarlo de no ser agradecido ni interesante en La Granja VIP. Te dejamos algunos comentarios:
- “Si tiene tanto afuera ¿para qué entró?"
- "Ni el más poderosisimo de la casa se atrevió a tanto jajajaja“.
- "Ni lo topaba nadie antes de entrar ahí“.
- "Ricardo Peralta, ya te ganaron el título“.
- "Me da risa como Kim le quiere hacer entrar en razón, pero pues a este tipo omnipotente es cabeza hueca“.
- “El nuevo Ricardo Peralta”.
- “El mueble se ofendió por estar nominado”.
- “Ricardo al menos sí daba contenido”.