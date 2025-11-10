La Granja VIP: ¿Quién es el capataz hoy 10 de noviembre?

La Granja VIP estalló este domingo. Después de peleas entre los participantes y fuertes desencuentros, ocurrió la cuarta eliminación del programa y a su vez, sorprendió que Lola Cortés eligió abandonar el programa.

¿Quién es el capataz de la semana?

Los granjeros que se enfrentan para ganar el puesto de capataz son Alberto del Rio ‘El Patrón’, Kike Mayagoitia, Fabiola Campomanes y Lis Vega, quienes ganaron las pruebas previas a la definitiva.

Este lunes 10 de noviembre se lleva a cabo la prueba del capataz, donde se define cuál de los participantes se queda con los beneficios especiales que incluyen dicha posición en el programa.

Cabe mencionar que esta semana, los peones son Alfredo Adame, Eleazar Gómez, Kim Shantal y Sergio Mayer Mori, por lo que ellos no pudieron buscar ganar el liderazgo de la semana.

Estos son los beneficios de ser capataz:

Ser líder de la granja

Tener inmunidad

Dormir en una habitación cómoda y elegir a alguien para compartir

Decidir quiénes se enfrentan el martes.

Un momento que sorprendió y conmovió a los habitantes fue que Lola Cortés abandonó el programa. La mujer decidió terminar su compromiso con el show por problemas de salud emocional.

“Tengo trastorno de ansiedad que me lleva a la claustrofobia, lo que me lleva a otras partes. Yo pensé que lo iba a lograr, le pido una disculpa al público si tal vez no estoy dando el ejemplo que pedí”, dijo, al recordar que ella era muy estricta en La Academia.

Lolita Cortés puede enfrentarse a serios problemas por pedir su salida del programa @lagranjavipmx #LaGranjaVIP 👩‍🌾🐷🐮 https://t.co/XmchgDdMVQ — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 10, 2025

“He tenido más ataques de pánico en cuatro semanas que cuando me las detectaron”, indicó antes de mencionar que ella no produce serotonina, por lo que se trata de una enfermedad física.

Por otro lado, la salida de Jawy también conmovió a participantes como Kim Shantal. Ella consideraba al chico reality como un verdadero amigo y aliado en La Granja, por lo que le afectó mucho la salida.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO