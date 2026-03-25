Todo sobre el video de Coco Emilia ‘Biscuit de Mer’

Un vídeo protagonizado por Coco Emilia, la influencer camerunesa apodada “Biscuit de Mer”, ha estado circulando ampliamente en las redes sociales desde el 24 de marzo de 2026.

En cuestión de horas, el contenido se compartió miles de veces en WhatsApp, TikTok y Snapchat, causando una conmoción inmediata en la web camerunesa, pero sobre todo, una genuina preocupación por Coco Emilia y su salud mental.

En el video, la joven aparece en una situación comprometedora con el cuerpo al descubierto. Circulan las versiones de una filtración orquestada por conocidos malintencionados, o contenido publicado por la propia influencer antes de ser compartido masivamente sin su consentimiento.

En menos de 24 horas, su nombre se convirtió en tendencia mucho más allá de Camerún. La periodista Kelly Empire reaccionó pública y contundentemente: “Creo que Coco Emilia ha tocado fondo; o está consumiendo sustancias, o está deprimida”.

Según se informa, un conocido cercano publicó el video, mostrándola completamente fuera de control; información que, de confirmarse, transforma esta controversia en una verdadera llamada de atención.

Esta no es la primera vez que Coco Emilia enfrenta a una tormenta. En una entrevista reciente con Ndock Bidi TV, habló con franqueza sobre su depresión: “Pasé por una depresión; no te recuperas de ella en dos días”.

También habló de su doloroso divorcio del empresario Francis Mvemba, conocido como Mvembus, y de su deseo de encontrar la paz para sus hijos.

En su cuenta de Instagram, la influencer se hace llamar Biscuit de Mer, que se traduce como una gallera pequeña que se endurece mediante un doble horneado. En su perfil oficial cuanta con 3.3 millones de seguidores en la plataforma.

Además, la chica en empresaria y fundadora de varios emprendimientos como Eyliam, una escuela de belleza, cosmética y cuidado personal; asimismo, tiene un instituto para la belleza masculina llamado The Seven Code.

Hasta el momento, Coco Emilia no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el material filtrado. Este silencio, en el contexto actual, resulta tan preocupante como el propio video.