Sergio Mayer pedirá la salida de su hijo de La Granja VIP; conoce los motivos

La participación de Sergio Mayer Mori en el reality La Granja VIP ha provocado una mezcla de entusiasmo y controversia tanto dentro del programa como en redes sociales. Y ahora, con la fuerte declaración que dio su papá, Sergio Mayer, va en aumento la polémica.

Sergio Mayer pedirá la salida de su hijo de La Granja VIP

El joven cantante que era sólo conocido por la fama de sus padres, Sergio Mayer y Bárbara Mori, ha logrado conquistar a miles de espectadores gracias a su personalidad divertida y a la seguridad con la que se desenvuelve en cada uno de los retos.

Sin embargo, estas mismas características también le han generado tensiones con algunos de sus compañeros, quienes no siempre coinciden con su manera de actuar dentro de la competencia.

A pesar de la buena recepción que ha tenido entre el público, su padre, Sergio Mayer Bretón, sorprendió al anunciar que pedirá formalmente su salida del reality.

Sergio Mayer Mori admite fracaso en su carrera musical ı Foto: Especial

Conoce los motivos por los que Sergio Mayer quiere que su hijo salga de La Granja VIP

En entrevista con el canal de YouTube StarsTV, el exintegrante de Garibaldi expresó su preocupación por los constantes ataques que su hijo recibe: “Es muy triste seguir escuchando los comentarios de la gente y de los panelistas con respecto a él, en lugar de reconocer que es un cuate con mucha agilidad y por algo es seguro”.

El actor explicó que las críticas hacia Sergio Mayer Mori han sido injustas y desproporcionadas, especialmente porque el considera el joven no ha hecho más que desempeñarse con disciplina y autenticidad en La Granja VIP.

Debido a esta situación, adelantó que este próximo lunes buscará reunirse con los productores del programa para solicitar que su hijo abandone la competencia.

En la misma entrevista, Sergio Mayer Bretón recordó que desde antes del estreno ya había hablado con su hijo sobre la posibilidad de retirarse en caso de que la exposición pública comenzara a volverse dañina.

“Yo le dije a Sergio que cuando viera que era momento de que saliera, yo lo iba a manifestar a la producción y yo creo que Sergio ya cumplió con su objetivo; ya sabemos quién es, Sergio ha demostrado su lealtad a él mismo, sus principios y, contrario a eso, lo siguen criticando, fumando, acusando y yo creo que no está correcto, Sergio no entró para eso, ya cumplió con su cometido”, señaló.

El también político aprovechó para agradecer el apoyo que su hijo ha recibido durante su estancia en La Granja VIP, especialmente porque ingresó al reality sin un fandom sólido como el de otros participantes. No obstante, dijo que sus seguidores han aumentado significativamente en redes sociales gracias a su desempeño.