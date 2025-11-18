Ojo aquí

La Granja VIP: ¿Quién es el nominado de hoy 18 de noviembre?

El famoso que quedó nominados durante la Asamblea de este martes del programa de telerrealidad

La Granja VIP
La Granja VIP Foto: Especial
Por:
Mariana Garibay

Este martes se define por el reto de nominación quién es el próximo habitante de La Granja VIP que queda nominado, después de que Kim Shantal quedara en la placa el pasado lunes y Fabiola Campomanes se convirtiera en la capataz por primera vez en la temporada.

Nuevamente se lleva a cabo el duelo entre dos granjeros que pueden quedar en la cuerda floja. De este modo, Fabiola debía elegir a un granjero y un peón que se enfrentarán en un duelo y quien pierde, queda nominado.

Esta semana, los peones son César Doroteo ‘Teo’, Alfredo Adame, Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez.

La Granja VIPse transmite de lunes a viernes a las 21:00 horas por Azteca Uno, mientras que los domingos comienza a las 20:00 horas. También puedes verlo a través de Disney+ y por tiempo limitado en plataformas como YouTube.

Participantes de La Granja VIP

  • Alfredo Adame 
  • Kike Mayagoitia 
  • Manola Diez 
  • Alberto del Río
  • Lis Vega 
  • Kim Shantal
  • César Doroteo 
  • La Bea
  • Eleazar Gómez
  • Sergio Mayer Mori

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

