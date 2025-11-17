La Granja VIP: ¿A quién nominó el eliminado hoy 17 de noviembre?

Después de la eliminación de Manola Diez de La Granja VIP, llegó el momento este lunes de que la actriz muestre cuál es su legado. Es decir, cuál de los diez habitantes que quedan en el programa es el nominado inmediato de la semana.

¿A quién nominó Manola Diez tras su salida?

En esta ocasión, era un poco más complejo saber a quién elegiría Manola para ser nominado inmediato este lunes 17 de octubre. Antes de que se revelara, se decía que Kim Shantal era probable de ser la escogida por la actriz.

Esto por la discusión que tuvieron antes de su salida, que fue uno de los últimos conflictos de Diez en el programa. Sin embargo, también tuvo rencillas con varios participantes más, como Teo, a quien amenazó por sentir que él le estaba faltando al respeto.

Participantes de La Granja VIP

Alfredo Adame

Kike Mayagoitia

Manola Diez

Alberto del Río

Lis Vega

Kim Shantal

César Doroteo

La Bea

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

INFORMACIÓN EN DESARROLLO