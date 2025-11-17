La Granja VIP: ¿Quién es el capataz hoy 17 de noviembre?

Este lunes comienza la sexta semana de La Granja VIP y se define quién es el capataz, que tomará las riendas del reality show en los próximos días, además de obtener varios beneficios importantes para el juego.

¿Quién es el capataz de la semana?

Este lunes, Fabiola Campomanes se convirtió en la capataz esta semana en el exitoso reality show. Se trató de una actividad que consistía en precisión.

Fabiola gana el duelo de El capataz #LaGranjaVIP le tocará liderear esta semana a los granjeros y peones pic.twitter.com/UDX2E2XwS8 — Vaya Vaya (@vayavayatv) November 18, 2025

Este lunes se define quién es el capataz en La Granja VIP. Fue el público quien decidió elegir a Fabiola Campomanes y La Bea para que participaran en el duelo.

Estos son los beneficios de ser capataz:

Ser líder de la granja

Tener inmunidad

Dormir en una habitación cómoda y elegir a alguien para compartir

Decidir quiénes se enfrentan el martes.

Después de que Manola Diez quedara eliminada, ahora se llevará a cabo la prueba de capataz, donde los granjeros tiene la oportunidad de ganar el liderazgo semanal. En esta ocasión, los peones que no pudieron siquiera optar por el puesto de capataz son César Doroteo ‘Teo’, Alfredo Adame, Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez.