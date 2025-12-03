La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy 3 de diciembre 2025?

Una vez más los participantes de La Granja VIP se enfrentan cara a cara para la nominación en La Asamblea de esta noche.

Dos de los granjeros quedaran nominados y se sumarán a Teo y a Fabiola Campomanes en la placa, por lo que ellos serán los tres primeros nominados.

Cabe recordar que el jueves hay un salvado, el cual tendrá que nominar a alguien más para tomar su lugar en la placa de nominados y que están en riesgo de salir del programa.

¿Quiénes son los nominados de hoy en La Granja VIP?

Los nominados de la semana de La Granja VIP son elegidos por los mismos granjeros.

Los nominados de hoy son Kim Shantal y Alfredo Adame, fueron los más votados y se suman a la tabla de nominados junto a Fabiola Campomanes y César Doroteo.

Kim Shantal

Alfredo Adame

Fabiola Campomanes

César Doroteo

Así votaron los participantes de La Granja VIP por los nominados

Teo nominó a Kim

Teo nominó a Alfredo Adame

Sergio nominó a Eleazar

Sergio nominó a Kim

Kim nominó a Alfredo Adame

Kim nominó a Bea

Alfredo Adame nominó a Eleazar

Alfredo Adame nominó Kim

Fabiola nominó a Eleazar

Fabiola nominó a Kim

Bea nominó a Alfredo Adame

Bea nominó a Kim

Eleazar nominó a Alfredo Adame

Eleazar nominó a Kim

El Patrón nominó a Alfredo Adame

El Patrón nominó a Kim

¿Qué ha pasado en La Granja VIP?

Desde que Kike Mayagoitia se fue y se enteró de la traición de Sergio Mayer, dejó la granja hecha un caos y en confrontaciones y con bandos divididos.

Sergio y Kim están de enemigos y este martes el hijo de Bárbara Mori mandó al juego de nominación a Kim, esperando que ella quedara nominada, pero no le salió la jugada.

Sergio pudo convertirse en el favorito, pero su actitud de diva generó rechazo. A esto se suma que siempre se mostró desaliñado. Su música no despertó interés y, al final, lo único que consiguió fue reforzar la idea de que siempre será recordado como “el hijo de”.#LaGranjaVIP pic.twitter.com/0FG5hi3fBo — La Granja De La Jitomata (@LaChismosa247) December 3, 2025

Sergio ha estado explotando en contra de sus compañeros, se peleó con El Patrón y hasta le hizo comentarios obscenos a Eleazar Gómez.

Mientras que Alfredo Adame está celebrando desde atrás que el equipo grande se está peleando, mientras él y Eleazar están resistiendo y observado desde lejos.

Pese a la actitud soberbia de Sergio él tiene el poder del juego hoy, pues su equipo ganó el huevo dorado, el cual les da beneficios para mover la tabla de nominados y todo puede pasar en este programa.

Los granjeros estás celebrando el cumpleaños de Adal Ramones, quién festejó con su co-conductora Kristal Silva y también por los críticos e invitados en el programa.