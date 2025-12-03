La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy 3 de diciembre 2025?

Una vez más los participantes de La Granja VIP se enfrentan cara a cara para la nominación en La Asamblea de esta noche.
Dos de los granjeros quedaran nominados y se sumarán a Teo y a Fabiola Campomanes en la placa, por lo que ellos serán los tres primeros nominados.
Cabe recordar que el jueves hay un salvado, el cual tendrá que nominar a alguien más para tomar su lugar en la placa de nominados y que están en riesgo de salir del programa.
¿Quiénes son los nominados de hoy en La Granja VIP?
Los nominados de la semana de La Granja VIP son elegidos por los mismos granjeros.
Los nominados de hoy son Kim Shantal y Alfredo Adame, fueron los más votados y se suman a la tabla de nominados junto a Fabiola Campomanes y César Doroteo.
- Kim Shantal
- Alfredo Adame
- Fabiola Campomanes
- César Doroteo
Así votaron los participantes de La Granja VIP por los nominados
- Teo nominó a Kim
- Teo nominó a Alfredo Adame
- Sergio nominó a Eleazar
- Sergio nominó a Kim
- Kim nominó a Alfredo Adame
- Kim nominó a Bea
- Alfredo Adame nominó a Eleazar
- Alfredo Adame nominó Kim
- Fabiola nominó a Eleazar
- Fabiola nominó a Kim
- Bea nominó a Alfredo Adame
- Bea nominó a Kim
- Eleazar nominó a Alfredo Adame
- Eleazar nominó a Kim
- El Patrón nominó a Alfredo Adame
- El Patrón nominó a Kim
¿Qué ha pasado en La Granja VIP?
Desde que Kike Mayagoitia se fue y se enteró de la traición de Sergio Mayer, dejó la granja hecha un caos y en confrontaciones y con bandos divididos.
Sergio y Kim están de enemigos y este martes el hijo de Bárbara Mori mandó al juego de nominación a Kim, esperando que ella quedara nominada, pero no le salió la jugada.
Sergio ha estado explotando en contra de sus compañeros, se peleó con El Patrón y hasta le hizo comentarios obscenos a Eleazar Gómez.
Mientras que Alfredo Adame está celebrando desde atrás que el equipo grande se está peleando, mientras él y Eleazar están resistiendo y observado desde lejos.
Pese a la actitud soberbia de Sergio él tiene el poder del juego hoy, pues su equipo ganó el huevo dorado, el cual les da beneficios para mover la tabla de nominados y todo puede pasar en este programa.
Los granjeros estás celebrando el cumpleaños de Adal Ramones, quién festejó con su co-conductora Kristal Silva y también por los críticos e invitados en el programa.