La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy 26 de noviembre?

Este miércoles, se lleva a cabo una vez más la asamblea en LA Granja VIP, donde los participantes del programa votan para elegir a quiénes dejar nominados y con la posibilidad de abandonar la competencia.

Ellos son los nominados de la semana

Ellos son los nominados de la semana en La Granja VIP. Todavía pueden cambiar los nombres gracias a la salvación que se juega este jueves, así como la traición, donde uno bajará de la placa y otro participante entrará.

Fabiola Campomanes

Kim Shantal

Desde el lunes, se comenzaron a revelar los nombres de los participantes que quedarían nominados esta semana. La primera fue Fabiola Campomanes, quien quedó nominada desde el lunes, mientras que Kim Shantal quedó nominada el pasado martes tras perder la prueba.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito, tendrás que contar con la aplicación de TV Azteca En Vivo, que puedes encontrar en tu tienda de aplicaciones del teléfono.

Puedes votar todos los días y hasta 10 veces por la misma persona o repartiéndolos como mejor te parezca. Dentro de la aplicación, encontrarás un ícono que dice La Granja VIP. Entra al apartado y ve a la sección ‘votar’ para elegir a tu favorito.

