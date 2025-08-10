Kim Shantal demanda a Lizbeth Rodríguez por destapar supuesta infidelidad con Juan de Dios Pantoja

Sigue la polémica en torno a Lizbeth Rodríguez y Kim Shantal, después de que hace un par de días, la youtuber de 31 años de edad acudiera a instancias legales para proceder en contra de la también ex integrante de Badabun.

Después de que Lizbeth Rodríguez hablara en redes sobre la supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza con Kim Shantal, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar, llenando de críticas el perfil de la supuesta ‘amante’.

Como respuesta, la mujer realizó un video en el que negó por completo el haber sido la tercera en la relación de Loaiza y Pantoja, al cuestionar que “¿Quién le cree a Lizbeth en pleno 2025?“. En ese sentido, la mujer recordó momentos en que la influencer habría mentido.

“Esto no es solo una mentira, es difamación y eso también se denuncia [...] La esposa de Juan es mi amiga y yo jamás me metería con alguien comprometido y tu Liz, no puedes hablar de cómo soy cuando alguien me coquetea”, señaló.

Kim Shantal demanda a Lizbeth Rodríguez

Asimismo, Shantal aseguró que lanzaría una demanda contra Rodríguez si es que ella continúa hablando de aquella historia. “A ti te encanta el show, pero a mi la verdad me respalda”, aseguró.

En ese sentido, se reveló que la mujer fue junto con su abogado a demandar supuestamente por daño moral a su ex compañera de Badabun después de recibir este tipo de críticas, lo que ha provocado que pierda una campaña frente a la polémica.

💥 ¡Levanta la voz! Kim Shantal demanda a Lizbeth Rodríguez por daño moral. “Lizbeth tiene que tener mucho cuidado porque no es el primer caso”, señala el equipo de #FórmulaEspectacular con Gabo Cuevas @gabo_cuevas en el espacio de Flor Rubio @Flor_Rubio pic.twitter.com/1NLSBOLEBt — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 10, 2025

Lizbeth Rodríguez reacciona a demanda de Kim Shantal

A través de sus redes sociales, la polémica conductora de Exponiendo Infieles aseguró que Kim “no tiene herramientas para poner una demanda en su contra” y negó haber visto el video donde habla al respecto de la situación.

Asimismo, no ha dejado de publicar indirectas donde asegura que recibió “suplicas” por parte de alguien que “no respetó a su propia familia” y que piden que “no los exponga porque tiene que respetar a su familia”, sin dar nombres de quién se trata.

Lizbeth Rodríguez destapa supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja con Kim Shantal

En redes sociales, los nombre de ambas conductoras han dado de qué hablar a raíz de que Lizbeth Rodríguez destapó que Kim Shantal habría sido la amante de Juan de Dios Pantoja, que lleva años casado con Kimberly Loaiza.

La supuesta revelación, revolucionó las redes sociales, sobre todo por quiénes conocen a los creadores de YouTube desde hace años y muestran opiniones divididas por el supuesto engaño del famoso a Kimberly.

“La Shantal se dio al panochudo también (apodo despectivo por ‘Pantoja’), creo que hay videos donde se agarran de la manita por atrás”, agregó. “A Shantal si le tiran la onda le vale madre, aparte ella ya lo había hecho (estar con casados), si a mi me tiró la onda [...] Eso lo pueden confirmar porque le dije a Tavo (Betancourt)”, agregó.