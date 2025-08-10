Maluma regaña a fan por llevar a un bebé a su concierto: ‘Es un acto de irresponsabilidad’ | VIDEO

Maluma regaña a fan por llevar a un bebé a un concierto

Maluma se hizo viral este fin de semana después de que en redes sociales comenzó a circular un video sobre su reciente concierto en la CDMX, donde regañó a una madre por llevar a su bebé a la presentación sin tomar en cuenta lo riesgoso que aquello resultaba para el menor.

Es bien sabido que Maluma es padre. Es eso y un poco de sentido común le permitió, desde su posición como artista, dar un mensaje contundente y directo a su fanática, que se había llevado al bebé a una de las zonas principales del concierto del famoso en Ciudad de México.

Maluma regaña a fan por llevar a un bebé a concierto

En redes sociales, circula un video en el que podemos ver al intérprete de ‘Marinero’ en el escenario cuando se percata de algo que le hace detener el concierto por un momento. “Hay un bebé, ¿pero señora? Déjelo ahí, no lo traiga", comenzó el famoso mientras se acercaba.

“Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? 1 año... ¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la p*ta mi*rda, está durísimo?" la cuestionó sobre lo peligroso que puede resultar para el pequeño.

En ese sentido, le pide: “La próxima vez protéjale los oídos o algo”. Después, sigue al mencionar lo inconsciente que es por parte de los padres el llevar a un bebé a un concierto: “Me da pesar, es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando como si fuera un juguete”, se queja.

“Ese niño no quiere estar ahí. Se lo digo con todo cariño y respeto. Yo a Paris (su hija) nunca la hubiera traído de un año a un concierto, así que para la próxima sea un poco más consciente”, finaliza ante los aplausos de su público presente.

Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:



“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw — Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025

La audiencia no tardó en reaccionar ante lo ocurrido, al condenar el hecho de que llevaran a un bebé a un concierto. Esto porque el menor no puede estar del todo seguro en un ambiente con asistencia masiva, consumo de alcohol y sonidos fuertes que pueden lastimar sus oídos.

Algunas reacciones son: