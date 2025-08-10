La noche del sábado 9 de agosto de 2025, en el marco de su gira +Pretty +Dirty World Tour, el cantante colombiano Maluma ofreció su tercera y última presentación en la Ciudad de México, en el emblemático Palacio de los Deportes, ante más de diez mil personas en cada show. Al concluir ese concierto vibrante, un momento inesperado esperaba al colombiano afuera del recinto.

A su salida, un grupo de mariachis sorprendió a Maluma junto a la puerta uno del estadio. Sin esperar indicaciones, el artista se bajó de su camioneta, copa en mano, y se unió al conjunto para interpretar dos clásicos que emocionaron al público al ser verdadero homenaje a México: “Acá entre nos” y “El rey”, inmortalizado por Vicente Fernández.

Maluma se despide de México cantando con mariachi después de su concierto | VIDEO

Fue un instante íntimo que, aunque solo duró unos cinco minutos, llenó de magia el momento. Maluma, pese a haber finalizado un concierto de alto impacto, rompió con las recomendaciones de descansar la voz y, con entusiasmo, saludó a sus seguidores y expresó su gusto por el tequila.

Las cámaras captaron cada segundo, por lo que es posible ver a los fans coreando y grabando. La cercanía con el artista y esa chispa de espontaneidad volvió el cierre de este evento más que un show, una experiencia memorable para el público mexicano.

El Mariachi Cuajimalpa compartió un video en su cuenta de TikTok donde expresan su emoción por compartir un momento en el que Colombia y México se fusionaron. “Sí se pudo. Maluma con Mariachi Cuajimalpa”, escribieron.

Maluma se despide de México después de tres conciertos memorables

Estos tres conciertos (los días 6, 8 y 9 de agosto) representaron el regreso de Maluma a la capital mexicana un tiempo de ausencia, consolidando su vínculo con el público local. La sorpresa del mariachi al final no solo reforzó esa conexión emocional, sino que agregó una capa de nostalgia y de celebración de la cultura mexicana, que el cantante ha expresado apreciar profundamente.

Lo vivido esa noche fue más que un concierto exitoso: fue una muestra genuina del cariño mutuo entre Maluma y su público mexicano, coronada por el sonido del mariachi, una copa, y el calor de una melodía que resuena en el corazón de México.

Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, es originario de Medellín, Colombia. Nació el 28 de enero de 1994, por lo que actualmente tiene 31 años. En marzo de 2024, se convirtió en padre por primera vez junto a su pareja Susana Gómez, con quien tuvo una hija llamada Paris Londoño Gómez.