James Blunt revela el perturbador y verdadero significado de "You're Beautiful"

El cantante James Blunt por fin puso fin a las especulaciones y reveló cuál es el verdadero y perturbador significado de su gran éxito “You’re beautiful”, el cual fue un hit mundial en el 2005.

El cantante ofreció una entrevista para el programa televisivo de The John Bishop Show, en donde 20 años después contó en qué se inspiró para hacer este tema.

¿De qué se trata “You’re beautiful”?

James Blunt contó que la canción de “You’re beautiful” está inspirada es una aterradora historia de un chico drogado que acosa a la novia de otro hombre en el metro.

te puede interesar ¿Ángela Aguilar no quiere a Belinda? Lanza halago a exnovia de Christian Nodal

“En realidad, es un poco espeluznante. Se trata de un chico que está drogado y acosa a la novia de otra persona en el metro, pero todo el mundo tiene esos momentos en los que te preguntas '¿Y si hubiera dicho algo?'", contó el artista.

Anteriormente, James Blunt había dicho a The Guardian que las personas de la canción son él, su exnovia y la nueva pareja de su ex. "Nuestras miradas se cruzaron, pero pasamos de largo y me fui a casa", recordó.

Aunque la canción no es de amor, el cantante reveló que le parece gracioso que pongan la canción en las bodas para bailar el vals.

KR