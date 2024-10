Jenna Fischer, Pam de The Office, revela que le diagnosticaron cáncer de mama

Jenna Fischer, famosa actriz que dio vida a Pam Beesley en The Office, fue diagnosticada con cáncer de mama. La artista dio a conocer esta información a través de su cuenta oficial de Instagram, donde detalló lo sucedido.

Jenna Fischer revela que fue diagnosticada con cáncer de mama

De acuerdo con Jenna Fischer, fue en diciembre del año pasado que los doctores le diagnosticaron a la famosa cáncer de mama triple positivo en etapa 1, una situación que la actriz mantuvo en secreto durante un largo tiempo.

En su cuenta de Instagram la famosa publicó una foto en la que la podemos ver con un corte pixie; además, un comunicado en el que relata qué pasó con exactitud, cómo fue su tratamiento y su estado actual de salud.

La actriz se sometió a un fuerte tratamiento de radiación y quimioterapia con el apoyo de familia y amigos, pero decidió dar a conocer su enfermedad ya que octubre es el mes de concienciación sobre el cáncer de mama.

"Octubre es el mes de concienciación sobre el cáncer de mama. Nunca pensé que haría un anuncio como este, pero aquí estamos. En diciembre pasado, me diagnosticaron cáncer de mama triple positivo en etapa 1. Después de completar la cirugía, la quimioterapia y la radiación ahora estoy libre de cáncer", contó.

La mujer explicó que el año pasado destacaba en este mes sobre la importancia de hacerse la mastografía anual, ante lo que acudió a su médico para realizarse dicho proceso. "Después de los resultados no concluyentes de esa mamografía debido a la densidad de tejido mamario, mi médico ordenó una ecografía mamaria. Encontraron algo en mi seno izquierdo. Se ordenó una biopsia. Luego, el 1 de diciembre de 2023, me enteré de que tenía cáncer de mama triple positivo en etapa 1", explicó.

El estado de salud actual de Jenna Fischer

Fue en febrero de este año que Jenna comenzó con la quimioterapia en febrero de este año, un plan que duró 12 rondas seguidas de tres semanas de radiación que inició en junio. La actriz ahora está libre de cáncer.

"Si bien continúo recibiendo tratamiento con infusiones de Herceptin y una dosis diaria de tamoxifeno, me complace decir que me siento muy bien. Muchas gracias al marido de Angela Kinsey, Josh Snyder, por tomar esta foto. Es solo un ejemplo del cuidado que me mostraron durante este viaje", culminó.