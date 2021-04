Jennifer Lopez y Alex Rodriguez anuncian su separación, ¿cuál fue el motivo?

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez anunciaron este jueves que terminaron su relación, pues se han dado cuenta que son mejores como amigos.

“Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo”, señalaron al programa Today.

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez detallaron que iban a seguir trabajando juntos en los negocios que emprendieron cuando eran pareja.

“Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de ambos”, explicaron.

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez pidieron a los medios de comunicación privacidad porque están pasando por un momento muy doloroso.

TAmbién lee Jennifer López cancela su boda con Alex Rodríguez

¿Alex Rodriguez le fue infiel Jennifer Lopez?

En medios de comunicación ha trascendido que presuntamente Alex Rodrgiuez le habría sido infiel con Madison LeCroy, estrella de “Southern Charm”.

Fue una compañera de Madison LeCroy quien reveló que la actriz tenía una relación inapropiada con un exjugador de MLB casado. “Volaste a Miami para tener sexo con un ex jugador de MLB muy famoso”, le dijo.

Semanas después LeCroy admitió que había tenido llamadas con Rodriguez, peor señaló que nunca intimó con él.

“He hablado por teléfono con él. Esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es sólo un conocido. Nunca ha engañado físicamente a su prometida conmigo. Todo esto fue hace un año. No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía”, declaró LeCroy.

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se iban a casar, pero pospusieron su boda dos veces a causa de la pandemia.

AG