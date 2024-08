Jeonghan de Seventeen abandona la boy band de k-pop por un poderoso motivo

A pesar de que Seventeen está a punto de realizar una gira mundial, parece que uno de los integrantes de la agrupación no estará presente durante el importante momento de la banda, pues Jeonghan anunció su salida de la boy band.

Actualmente, Seventeen se encuentra en la promoción de su reciente álbum, titulado "17 is right here" y se espera que la banda llegue a México por segunda vez. Jeonghan pertenece a una agrupación que cuenta con 12 integrantes más.

Al parecer, el resto del 2024, solo serán 11 los integrantes que estarán activos y cumpliendo con el itinerario de la banda. Esto porque, a 10 años de la fundación del grupo, ha llegado el momento en que varios de los artistas tendrán que pasar por el servicio militar.

El servicio militar es un momento que atraviesan casi todos los idols masculinos de k-pop, pues han sido muy pocos los que han salido exentos de realizar el entrenamiento que exige la ley coreana a sus ciudadanos.

Lo que preocupa a las seguidoras de Seventeen es que al ser un grupo tan numeroso, podrían tardar años en volver a estar todos juntos, pues tardarian bastantes años en terminar todos con sus responsabilidades miliates.

Jeonghan sale de Seventeen

Fueron los medios coreanos quienes anunciaron la salida de Jeonghan de Seventeen y explicaron el motivo por el cual se despide de su agrupación... por poco tiempo. Al parecer, el artista ha quedado fuera de la gira como parte del proceso que ha comenzado la agrupación.

Ya son dos los integrantes de la banda que deberán poner una pausa a su carrera en la industria musical para participar en el servicio militar obligatorio. Por ello, aunque el artista sí dejó algo de material pregrabado, no se le verá más en los eventos de la banda hasta que termine su servicio militar.

Se sabe que Seventeen lanzará un nuevo álbum y estará de gira por el mundo a partir del día 12 de octubre, pero no se sabe en qué momento exacto será cuando el cantante y bailarín ingrese al servicio o el tipo de unidad que servirá.

Será hasta parte de septiembre que Jeonghan permanecerá en el grupo, pero a finales del mes o a inicios de octubre, el artista podría entrar al servicio militar, por lo que tendrá que decir adiós. Jun, uno de sus compañeros en Seventeen, tampoco formará parte de sus actividades, ya que se enfocará en sus promociones y ofertas en China.