Jodie Foster ofrece un True Detective con sabor a México

Jodie Foster se ha declarado como perdidamente enamorada de México, por ello la célebre actriz vino a tierra azteca no sólo a presentar True Detective: tierra nocturna, la nueva temporada de la emblemática serie policiaca (la cual además es dirigida por la paisana Issa López), que estelariza y se estrena mañana en las plataformas de HBO, sino también a celebrar el cariño que le tiene al público mexicano y a manifestar sus deseos de mudarse al país.

“Estoy enamorada de México y siempre que puedo me pongo a buscar escusas para volver aquí; me encanta la Ciudad de México, luego en Pátzcuaro estuve en Día de Muertos, adoro filmar aquí y me gustaría mudarme aquí”, manifestó ayer en conferencia de prensa la protagonista de clásicos de la cinematografía, como El silencio de los inocentes y Acusados.

“El público en México es impresionante, no puedo decir otra cosa, amo a México, la gran tradición cinematográfica que tiene… no estaba del todo enterada de su grandeza, tienen a directores extraordinarios desde el inicio de su industria y siento una gran apreciación hacia su arte”, añadió la actriz, quien también celebró su amistad con la directora Issa López, quien no dudó en darle el toque mexicano a la serie, para lo cual se inspiró en su infancia en la Ciudad de México, específicamente en Tlatelolco.

“Yo crecí en Tlatelolco y una de las cosas más queridas fueron las tradiciones que se me quedaron, creí que todas esas cosas le iban a dar una visión muy genial al show, contó.

La realizadora de cintas como Casi Divas y Vuelven remarcó que, pese a que la nueva temporada de True Detective es una producción estadounidense, en esencia y alma es una serie cien por ciento mexicana.

“Esta serie es mexicana, está hecha en inglés, pero esto es una serie mexicana, el sonido, la imagen, los diálogos todo está cuidado por una mexicana. Podemos irnos del país a vivir en otra parte del mundo, pero lo que un mexicano vive y experimenta, sobre todo en la Ciudad de México, eso no se puede negar”, aseguró Issa López.

Por ello, Jodie Foster no dudó en confesar que, en cuanto conoció a la cineasta y guionista mexicana, supo que podía confiar en ella:

“Desde el minuto que conocí a Issa en Los Ángeles supe que ella tenía la visión más genial para la serie y por ello la seguiría hasta el final del mundo. Y las buenas noticias son que, conforme cada persona se fue uniendo al proyecto, fotógrafos, diseñadores de producción, los integrantes del elenco, se hizo como un amorío. Creo que todos hicimos el mejor trabajo de nuestras vidas, fue un proyecto muy placentero… fue muy lindo estar con un equipo así, y eso no pasa muy a menudo”, compartió Jodie Foster.

Ante ello, Keli Reis, la coprotagonista de la serie añadió: “Volver a trabajar con Issa y volver a México son dos cosas que volvería hacer sin pensarlo”.

La historia de True Detective, tierra nocturna se desarrolla en un poblado de Alaska, en el que las detectives Liz Danvers (Jodie Foster) y Evangeline Navarro (Kali Reis) deben investigar la desaparición de seis hombres, enfrentándose al hielo y la profunda oscuridad.

Issa López comentó que para crear la ambientación tomó inspiración del terror cósmico, cosa que los fans del trabajo de autores como H. P. Lovecraft y Stephen King notarán enseguida.“Estuve lidiando mucho con lo duro de la realidad: perdí a mi mamá. Por ello me refugié en películas, especialmente de terror y en libros, como los de Lovecraft, por lo que va a haber referencias de esto en la serie, toda esa colección de las obras de terror tempranas de Stephen King. Como muchos saben, por años mi trabajo estuvo centrado en las comedias… ¡y las amo!, pero mi corazón siempre estuvo en la oscuridad y ahora nadie me va a sacar de ahí”, explicó entre risas.

Respecto a qué nexo que existe entre Clarice Starling, su personaje de El silencio de los inocentes, y este nuevo papel que encarna en True Detective: tierra nocturna, Jodie Foster afirmó que es que ambos la hicieron enamorarse de sus respectivos proyectos de la misma manera.

“Clarice eventualmente habría dejado el FBI y quizás hubiera dedicado su vida a trabajar con la iglesia o hacerse una activista. En contraste, Liz se ha endurecido por todas las cosas que ha visto y se ha vuelto terca”, inició.

“Pero la gran similitud para mí es que, en el segundo en el que leí el libro de El silencio de los inocentes, supe que tenía que hacer el papel, me enamoré del proyecto y nunca me había vuelto a sentir así hasta esta serie, para mí esa es la conexión entre la película y la serie. True Detective fue una experiencia tan bendecida desde el día uno, que terminó sintiéndose como una familia positiva, incluso con los ejecutivos del estudio, lo cual nunca sucede”, remarcó Foster.

