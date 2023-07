Jorge Berry y Lolita Ayala: así fue la historia de amor de los periodistas; ¿hubo infidelidad?

Este 13 de julio se confirmó la muerte del destacado periodista Jorge Berry, quien había sido reportado con muerte cerebral un día antes y se encontraba internado en el hospital Vallarta Medical Center.

Jorge Berry comenzó su trayectoria en los medios de comunicación en la década de los setenta, en 1976 estuvo casado con la también reconocida periodista Dolores Ayala Nieto, conocida como Lolita Ayala, sin embargo, su historia de amor duró poco debido a los rumores de infidelidad por parte de él.

"Duré 10 meses de casada, realmente no lo cuento"

Lolita Ayala y Jorge Berry. Foto: Especial

Lolita Ayala se sinceró sobre su relación con Jorge Berry. En entrevista con María Patricia Castañeda narró que solamente duró diez meses casada con el periodista y afirmó " realmente no lo cuento, no debe contar pero sí cuenta, porque firmé ".

Sobre la supuesta infidelidad del también conductor con Talina Fernández, Lolita aseguró: "Yo no la caché. Jorge Berry, bueno, me amaba y creo que lo lastimé al decirle que me separaba, ahí él sufrió".

Ayala aseguró que ella no lo quería: "yo se lo dije antes de casarnos, le dije Jorge no estoy enamorada de ti, mejor no nos casamos porque no estoy enamorada de ti", sin embargo, Berry le propuso que si en un año no se enamoraba ella, entonces le daría el divorcio.

El rumor de la infidelidad de Jorge Berry derivó de las declaraciones de Talina Fernández, quien le contó a María Patricia tuvo un romance fugaz con él, mientras le ayudaba a conquistar a Lolita Ayala.

Síguenos también en Google News

FBPT