Lolita Ayala reaparece y afirma "¡ya puedo caminar!" (VIDEO)

Lolita Ayala sorprendió al pueblo de México al reaparecer tras las noticias de su pésimo estado de salud, pues quedó toda molida luego de que se desplomó el helicóptero en el que viajaba, y afirmó que ya está mucho mejor y que incluso ya puede caminar.

La última vez que Lolita Ayala había sido vista en silla de ruedas y con oxígeno, lo cual preocupó a cada uno de sus seguidores.

Lolita Ayala ofreció una entrevista a Televisa Espectáculos en la que habló de su estado de salud y afirmó que ya se encuentra mucho mejor y que pronto retomará proyectos.

“Cada día mejor. Sí tuve un periodo malo, donde no podía yo caminar porque me he roto todo, desde el helicopterazo que tuve hace cinco años hasta ahora, pero ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. Ya puedo caminar más o menos y estoy lista para seguir con la labor social”, compartió Lolita Ayala.

La famosa agregó que no está alejada completamente de la televisión ni del medio, pues remarcó que ha participado en campañas y comerciales. No obstante, aseguró que sólo regresará a los noticiarios si conduce uno de “puras nuevas noticias”.