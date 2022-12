Lolita Ayala preocupa al reaparecer con oxígeno y en silla de ruedas: "me rompí toda" (VIDEO)

Lolita Ayala tiene severamente preocupados a sus fans, pues reapareció tras alejarse de los reflectores, en silla de ruedas y con oxígeno.

Fue el programa “Hoy” quien reveló las dolorosas imágenes, además de que la entrevistó para conocer acerca de su estado de salud.

Lolita Ayala contó que aún tiene secuelas de su accidente en helicóptero de hace siete años: el vehículo se desplomó a una altura de 30 metros.

“Se quedó sin gasolina el helicóptero y se vino para abajo de 30 metros, de cien pies, y caímos todos para abajo, de milagro no nos matamos ninguno. Gracias a Dios estoy viva, pero me rompí toda la columna”, contó.

“Nos fuimos tres personas de ‘Solo por ayudar’, el gobernador que nos había invitado, su esposa, un piloto, y un ayudante y nada, de repente se quedó sin gasolina el helicóptero y vamos para abajo 30 metros”, agregó Lolita Ayala

Sobre su recuperación, Lolita Ayala compartió: “estuve enfermita, estoy todavía, por eso ando en silla de ruedas, caí en un helicóptero y me rompí la columna y de ahí me caí en mi casa... Poco a poco porque la rehabilitación es muy lenta, muy lenta, y la pierna derecha que me rompí el fémur y la cadera, está malita, no puedo todavía pisar bien. Entonces estoy toda rota todavía y no puedo caminar bien”.