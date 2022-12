Charly López dice Ingrid Coronado solo esperaba la muerte de Fernando del Solar: "Avíseme cuando deje de respirar"

Charly López, exesposo de Ingrid Coronado, se lanzó contra la conductora y aseguró que ella solo esperaba que Fernando del Solar muriera.

Charly López ofreció una entrevista a TVNotas para dar su versión sobre lo que Ingrid Coronado le dijo a Yordi Rosado en su canal de YouTube.

Charly López ataca a Ingrid Coronado

El exGaribaldi contó que él se reunió con Fernando del Solar y que él mismo le dijo que no defendió a Ingrid Coronado cuando la empezaron a atacar los medios porque supuestamente todo lo que se decía de ella era verdad.

“Él fue tajante y me dijo: ‘no lo hice porque todo lo que se dijo de ella tristemente era verdad. Cuando yo estuve mal, ella me corrió de la recámara, todo le molestaba, me insultaba, me trataba mal, por eso me fui de la casa, porque era hiriente. ¿Por qué la iba a defender si todo era cierto?’ Me dejó callado, no fue que Fer quisiera abandonar el hogar, era porque ya no podía con eso”, contó Charly López a la revista.

te puede interesar Ingrid Coronado releva cómo fue su matrimonio con Charly López con pelea por una casa, infidelidad...

Ingrid Coronado señaló con Yordi Rosado que en una de las crisis de Fernando del Solar ella tenía un evento muy importante de trabajo y que decidió irse a este para ganar dinero para mantener a la familia. Pero Charly López aseguró que Fernando del Solar tenía una enfermera que lo cuidaba y que supuestamente la conductora de televisión le habría dicho a ella que le avisaran cuando del Solar ya no respirara.

“En el programa contó que fue a un evento de trabajo cuando Fer estaba mal, pero no le dijo a Yordi que Del Solar tenía una enfermera, dormía en otro cuarto porque mi ex no aguantaba los sonidos del oxígeno, y esa vez cuando ella se iba a su evento, le dijo a la enfermera: ‘avíseme cuando el señor deje de respirar’. Así me lo contó Fer; él le pedía que no se fuera, y ella puso prioridades, ¡eso no se hace!”, dijo Charly López.

Asimismo, negó que él no diera pensión a su hijo y también las infidelidades que acusó Ingrid Coronado. Incluso dijo que él la apoyo cuando la atacaban por el pleito de Fernando del Solar. Señaló que va a presentar pruebas de que ella le cedió la casa por la que dijo tenían un pleito legal.