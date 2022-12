¿Ingrid Coronado miente o dice la verdad sobre pleito con Fernando del Solar? Experta lo revela

Ingrid Coronado rompió el silencio y contó su versión de lo que sucedió entre ella y Fernando del Solar cuando se separaron.

Mientras la entrevista era transmitida en YouTube, los usuarios de Internet no dejaron de atacarla y aseguraban que no le creían y hasta la tacharon de falsa, sin embargo, la experta en análisis del lenguaje corporal Maryfer Centeno revisó los movimientos y expresiones de Ingrid Coronado para saber si mentía o decía la verdad.

¿Ingrid Coronado dice la verdad o miente sobre Fernando del Solar?

Durante la entrevista, Ingrid Coronado reveló que Fernando del Solar fue quien se fue de su casa dos veces después de que le diagnosticaron el cáncer, una se fue a Tulum y otra a Cuernavaca.

Aseguró que Fernando del Solar la culpaba de tener cáncer y que además, él estuvo detrás de los ataques contra ella que se publicaron en una revista de espectáculos, la cual, dijo, también publicó cosas sobre su hijo Emiliano.

“Le metí una demanda a esa revista, cuando recibo la respuesta de la demanda, la revista había solicitado dos testigos, eran los dos papás de mis hijos. Ya no sé qué me dolió más, si la ruptura o darme cuenta que la persona que yo más había amado más ahora era mi enemigo”, contó Ingrid Coronado.

te puede interesar Ingrid Coronado revela momento exacto en el que se destruyó su matrimonio con Fernando del Solar

Según Maryfer Centeno, Ingrid Coronado tiene congruencia entre sus expresiones y lo que está diciendo.

"Uno de los gestos básicos es el de sorpresa porque no se puede inhibir, la vemos que hay tensión en la zona del rostro, lo cual corresponde al enojo que siente cuando habla de esta situación. Hay congruencia, las cejas se levantan a manera de sorpresa", menciona la experta en lenguaje corporal.

La especialista dice que Ingrid Coronado está convencida de que Fernando del Solar la traicionó, además de que se siente impotente por no haber podido cambiar el pasado.

"Ella realmente piensa que Fernando del Solar la traicionó, para ella, el traidor es Fernando del Solar, y está convencida de lo que está diciendo. Sus gestos dicen '¿cómo puede ser que no entiendan?'. Refleja la desesperación y el hartazgo que siente con la situación que vivió. Es una persona que ha sufrido tanto, en el sentido que el linchamiento mediático no se le olvida, justas o no", explica.