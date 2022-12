Ingrid Coronado releva cómo fue su matrimonio con Charly López con pelea por una casa, infidelidad...

La conductora de televisión Ingrid Coronado rompió el silencio sobre cómo fue su matrimonio con Charly López, de Garibaldi.

En entrevista con Yordi Rosado, la presentadora contó su versión de las acusaciones que se le han hecho en los últimos meses tras las declaraciones que hizo Charly López sobre ella.

Ingrid Coronado dijo que cuando entró al grupo de Garibadi comenzó a andar con su compañero de grupo Charly López, con quien después de convivir por mucho tiempo en la agrupación él decidió pedirle matrimonio en uno de sus cumpleaños.

La conductora contó que ella tenía la ilusión de casarse en la playa en Acapulco en octubre, pero después de que salió embarazada tuvo que adelantar los planes de boda y la ceremonia se realizó en un mes de julio en la Ciudad de México.

Señaló que una de los conflictos era que tenían horarios diferentes, ya que ella estaba en su casa cuidando a su bebé y posteriormente entró a TV Azteca, mientras él atendía un antro, por lo que llegaba de madrugada.

“No era feliz. Llevaba mucho tiempo que ya no quería estar ahí. Llegó un momento en el que me di cuenta que me había mentido, hice una llamada al negocio y me dijeron que se había ido horas antes. Cuando llegó a la casa me dijo que estaba en el negocio. Había muchos rumores de infidelidad de él”, dijo Ingrid Coronado.

Asimismo, negó que ella haya sido infiel como lo afirmó Charly López en algún momento.

Pelea por la casa entre Ingrid Coronado y Charly López

Ingrid Coronado contó que entre los dos compraron la casa en la que vivían cuando se casaron, pero una vez que vino la separación acordaron vender la casa y ella pidió un tiempo para desocuparla porque tenía mucho trabajo en TV Azteca y poco tiempo para buscar donde vivir.

Sin embargo, comentó que ella empezó a sentir mucha presión por parte de Charly López para que desocupara la casa. Incluso contó que tuvo un episodio en el que supuestamente se habían metido a asaltar su casa, pero finalmente, las autoridades le dijeron que solo la querían asustar. Ella dejó la casa y tiempo después se enteró que su exesposao estaba viviendo ahí.

“Pusimos la casa a la venta, el lleva tiempo viviendo ahí en esa casa. Se quedó en la casa, en una casa que no me pagó mi parte, no paga la pensión alimenticia de Emiliano, no se hace cargo de ningún pago, y tomé la decisión de demandarlo para que me pague la casa”, contó Ingrid Coronado a Yordi Rosado.

Ingrid Coronado contó que no quería meter a la cárcel al papá de su hijo, pero que después intentó recuperar la casa y tuvo que ir a declarar en donde le pidieron antecedentes de su relación, ahí contó cosas muy íntimas que después salieron a la luz.

“Ese movimiento fue hecho para lastimarme, pero de alguna manera me ayudó porque me blindó ya no hay manera que me puedan hacer algo, cualquier cosa que me puedan hacer a mi o mi familia sabemos de dónde viene. Me siento tranquila, me siento segura. Yo creo en la legalidad, yo siempre termino haciendo lo que creo que es correcto, lo malo es que los procesos son muy lentos, muy caros”, contó.