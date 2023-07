¿Quién es Jorge Losa de La casa de los famosos? Checa edad, estatura, su ex Mayte...

Jorge Losa es uno de los participantes de La casa de los famosos México que ha destacado por haber ganado en varias ocasiones el liderato del programa. Ha puesto en aprietos al Team Infierno por esa situación.

Sin embargo, desde que entró a la casa no fue uno de los favoritos del público, ya que entró siendo “novio” de Ferka, romance que el público no creyó y la actitud de la actriz contribuyó a que se ganara el rechazo del público y fuera eliminada.

Jorge intentó conquistar a la audiencia componiéndole una canción a Ferka, y sí se viralizó, pero porque la gente se burló.

¿Cuándo y dónde nació el deportista?

Jorge Losa es originario de España, nació en una zona llamada Albacete, y actualmente tiene 33 años. Vive en México y se ha hecho famoso porque participó en varios programas como Guerreros, así como la telenovela de “La madrastra” y la obra de teatro “Los vecinos de arriba”.

¿Cuánto mide?

Jorge Losa confesó en La casa de los famosos México que mide 1.88 metros, sin duda es de los más altos del programa, superando a Poncho de Nigris y a Nicola.

¿Qué significa Albacete?

Los participantes de La casa de los famosos se refieren a Jorge como “Albacete”, pero esto debido a Jorge nació en Albacete, España. Esta ciudad se encuentra a tres horas de Madrid.

Jorge Losa y su ex Mayte Carranco

Antes de que Jorge Losa hiciera público su romance con Ferka, se sabe que él tuvo otra novia y se trata de Mayte Carranco, conductora del programa Cuéntamelo Ya!

Jorge y Mayte terminaron su relación en octubre de 2022, pero para él fue una de las relaciones más bonitas, ya que confesó en La casa de los famosos México que pensó que ella era el amor de su vida.

“Si yo no he amado a Mayte yo no he amado. Para mí no es tan pasado porque la adoro, la quiero. Yo pensaba que era la mujer de mi vida, pero el problema es que nuestros caminos no están en paralelo”, contó Jorge Losa en el reality.

Novia actual de Jorge Losa

La novia actual del deportista se supone que es Ferka, pero ella tras escuchar las declaraciones de Jorge dijo que no sería la amiga eterna. Así que habrá que esperar a que Jorge salga del programa para saber si su relación es real o no.