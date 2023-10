Jorge Poza rompe el silencio y habla de la infidelidad que provocó su separación de Mayrín Villanueva

Jorge Poza habló sobre las declaraciones de Mayrín Villanueva, su ex esposa, quien reveló en una entrevista que su relación terminó por que ella le fue infiel con su actual esposo. La pareja estuvo casada por 11 años y pusieron fin a su relación repentinamente.

Fue en 2008 que Mayrín Villanueva y Jorge Poza se separaron y decidieron tomar rumbos distintos. La actriz comenzó una relación con su protagonista de telenovela, Eduardo Santamarina, con quien se casó y ahora tiene una hija.

Luego de tanto tiempo, Jorge Poza reveló que no le incomoda que su expareja haya dado detalles sobre que su relación terminó por una infidelidad de ella: "Me parece que somos dos personas completamente adultas y responsables de nuestros dichos y cada quién se debe hacer responsable de sus palabras y de las respuestas que uno da", dijo el actor.

Asimismo, reveló que fue complicado enterarse en aquel entonces que su esposa le había sido infiel con su compañero de telenovela: "Pues como en todas las relaciones. Cuando alguien dentro de la relación comete un error, sino simplemente es algo que se suscita dentro de una relación, evidentemente es algo que se rompe y eso duele", agregó Poza.

Por último, el actor puntualizó que perdonó la infidelidad de Mayrín Villanueva: "Yo no soy nada para perdonar, además creo que la misma vida se encarga de encaminarnos y decirnos en dónde hemos cometido errores, entonces, yo no soy quien perdona, por lo menos no en mi vida", dijo Jorge Poza.

¿Qué dijo Mayrín Villanueva?

“Definitivamente nos separamos porque yo empecé a andar con Eduardo”, dijo Villanueva en la entrevista. “Siempre fuimos muy sinceros y abiertos con Jorge, y él también tuvo una relación. No hubo algo que descubrir o un engaño, pero fuimos infieles finalmente porque estamos en una relación”, detalló Mayrín Villanueva.

DGC