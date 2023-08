José Eduardo Derbez anuncia 'rompimiento' en redes sociales; 'no era sano seguir juntos'

José Eduardo Derbez anunció a través de sus redes sociales que su relación con su novia, Paola Dlaya, quien es influencer, llegó a su fin. El anunció provocó cientos de reacciones en redes sociales, tanto de seguidores, como de amigos de la pareja y medios de comunicación.

"Ultima foto que subo de nuestra historia (justo donde empezamos), quiero aclarar que no me arrepiento de nada en lo absoluto", escribió el actor en el comunicado. Esta frase lapidaria pone el tono para un conmovedor mensaje que continúa: "Hoy decidimos que no era sano seguir juntos, mucha desconfianza e inseguridades que no nos dejaban ser felices".

En la foto aparece el actor y su novia abrazados en una playa, una tierna imagen que parece ser la última que el histrión, heredero de un enorme carisma, decidió compartir con sus seguidores: "Los que me conocen en persona saben que soy de los que se enamoran con facilidad de alguien, o al menos eso yo creía, de mi parte estuve mal al sentirme así aunque no fue mi culpa del todo, tuvimos muchos errores y por eso decidimos terminar con esta bonita relación", sentenció el hijo de Victoria Ruffo.

"Me siento triste pero yo sé que estaremos mejor así, y sé que encontraremos algo mejor, no solo yo... Ambos. No me arrepiento del tiempo que pasé a su lado, fueron los mejores días de mi vida, pero así es esto", agregó el también hijo de Eugenio Derbez.

El mensaje concluyó con un sorprendente giro de tuerca, pues se leyó: "Solo queda darle las gracias con lágrimas en los ojos, a toda esa gente metiche que sigue leyendo esto, no nos vamos a dejar, solo quería ver a quién le encanta el chisme, yo también caí, ahora es tu turno de molestar a otros ... ahí decía copia y pega y pues bueno también aproveché para subir una foto donde nos vemos bien preciosos y enamorados, porque nos amamos un montón y nos sentimos muy felices juntos, y ni de pedo vamos a terminar".

L situación generó miles de reacciones en redes sociales, tanto de internautas como de seguidores de José Eduardo, quienes aplaudieron el buen sentido del humor del actor. Maryfer Centeno, Beto Cuevas y hasta Aslinn Derbez comentaron la publicación.

