José Madero revela el significado de todas las canciones de su nuevo álbum, 'Sarajevo'

José Madero estrenó este jueves su nuevo álbum, Sarajevo, el cual cuenta con un total de 12 canciones que no están relacionadas de manera conceptual, como lo ha hecho en su discografía anterior, sino que cada una existe por si sola.

Sarajevo representa una faceta de experimentación en el proyecto de solista del ex vocalista de Pxndx, quien destacó que su nuevo material "tiene muchos elementos experimentales en la producción" y por ello ofrece una versatilidad interesante.

El cantante generalmente no comenta sobre el significado de sus canciones, pues deja que sus fanáticos sean quienes interpreten cada una de sus canciones. Sin embargo, en una reseña para iTunes, José Madero reveló el significado de sus nuevos temas.

José Madero desmenuza el significado de las canciones en 'Sarajevo'

Uno a uno, José Madero hizo algo que no suele realizar, pues explicó todos los temas que se han estrenado recientemenre y forman parte de su álbum morado, Sarajevo. Esto fue lo que dijo de cada una de las canciones:

Hablemos del Campo

José Madero aseguró que 'Hablemos del campo' es una de sus canciones favoritas en Sarajevo y mencionó que la protagonista del tema es su corista, Zaira Jabnell. Destacó que no la eligió como sencillo porque le suena muy similar a su proyecto anterior, Giallo.

Cum Laude

"Habla sobre la tendencia a destruir las cosas bonitas que logras en tu vida", contó el cantante, quien mencionó que con el tema sigue 'la emoción' de las bandas de heavy metal de los años 80's que escuchaba de pequeño. Asegura que esta power ballad es una de las más dolorosas que ha escrito.

Día de Mayo

El primer sencillo del álbum morado habla de una persona que pide ayuda por encontrarse en un espiral, pero que no está lista para ser auxiliada porque la pasa bien en la crisis. "Yo mismo me convertí en esa persona hace unos meses y no fue nada lindo", confesó.

Rey Ahogado

A pesar de que muchos han interpretado su colaboración con Lasso como la crítica a cierto sector de sus fans, el artista desmiente dicha creencia y señala que "describe un triángulo romántico entre artista, fandom y obra". En ese sentido, señala que es un manifiesto, pues mientras el fan puede escuchar el tema, sentir emoción y dejarlo, el artista permanece con su obra por el resto de su carrera.

Suspira sobre mí

Como muchos sospechaban, 'Suspira sobre mí' es una canción de amor. José menciona: "traté de no usar palabras que sonaran cursis" y agregó, "le hablo a una persona que amo y le doy las gracias por sacarme de la oscuridad y hacer que mi mundo sea mejor".

Gardenias '87

El cantautor menciona que evocó imágenes góticas para esta canción pues con ella expresa el amor a una persona. Señala que "es una de las canciones más poderosas del disco" y que la eligió como sencillo porque muchas personas cercanas a él lo eligieron como sencillo.

Dafne

La colaboración con Sofía Thompson habla de la historia de un escritor con su novia, "ella le dice que las canciones que escribe son tristes, que cambie de perspectiva y componga una melodía de amor para ella, porque debería inspirarle algo bonito", cuenta y menciona que él le contesta que no es su estilo pero que lo intentará, aunque su nombre no rima.

Érase una Bestia

'Erase una Bestia' se suma a las canciones sexuales de José Madero, como 'La Petite Mort' y 'Lunes 28'. "Habla de tender sexo durante un viaje psicodélico", explica brevemente.

Baila Conmigo

Madero menciona que en este tema, prefiere la música que su letra y menciona que quiso hacer "algo más bailable pero que también tuviera un toque industrial" y que habla de "salir de noche a buscar desmadre y encontrarte con alguien para bailar.

Nueve Vidas

El cantante señaló que el sonido de 'Nueve Vidas' es similar a la música de Phil Collins y mencionó que a sus 40 años, "siente que todavía no entiende la vida". Puntualiza que como en un videojuego "te das cuenta de que no sabes cómo se hace para pasar al siguiente nivel y te preguntas cuántas vidas tendrás que perder para poder llegar al final".

Luciérnaga

El regiomontano definió esta canción sobre la perspectiva de una madre frente al feminicidio de su hija como "su granito de arena como artista a un movimiento que está siendo ignorado". Cuenta que surgió al enterarse en redes sociales sobre la desaparición de una fan: "al final encontraron su cuerpo, lo que me golpeó de una manera que nunca había sentido antes. El tema de los feminicidios tiene hundido a México, así que decidí hacer una canción al respecto", explicó.

Noble gas

José Madero menciona que 'Noble Gas' es sobre "un tipo que no se valora a sí mismo, que trata de acomodarse para agradar a todo el mundo y no lo consigue". Destaca que a pesar de que le gustó escribir el tema, escucharla le genera un sentimiento de angustia, señalando que "es la que se acerca más a su actualidad".