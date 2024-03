Juan Rivera reacciona a la demanda de Chiquis por difamación: 'No entiendo como llegamos aquí'

Chiquis Rivera ha levantado una demanda en contra de su tío, Juan Rivera, por difamación maliciosa. El problema legal sucedió después de que el famoso asegurara que su sobrina no dio los créditos adecuados a él y un tercer colaborador con su tema "Abeja Reina", Bobby Castro, en el cual asegura que intervinó en el pasado.

Chiquis, quien ya no quiere ser reconocida por el apellido Rivera, asegura que la acusan idebidamente de plagio; además, la cantante asegura que su tío ha hablado mal de ella en su canal de YouTube y en diversos programas de televisión tras haber anunciado el lanzamiento de su álbum Bee Side. Ahora, Juan Rivera aparece para dar su versión respecto al problema lagal que atraviesa actualmente y el que se suma a otra serie de denuncias en la familia.

Juan Rivera reacciona a la demanda de Chiquis por 'difamación maliciosa

"Me está demandando por el tema de Abeja Reina, porque ella me acusa de haberla difamado porque salí a hablar y le pedí que por favor corrigiera las fallas y los errores que ha tenido con los créditos y todo eso" señaló y aseguró que "va a ser imposible comprobar algo que no sucedió".

Asimismo, hizo referencia a que Chiquis aseguró haber perdido "muchisimo dinero" a partir de los señalamientos de su tio, motivo por el cual habría evaluado la demanda en un millón de dóalres: "Aunque uno gane, uno pierde" aseguró el famoso sobre las demandas, ya que asegura que son sumamente desgastantes.

"Ella sabe qué compuso del tema" aseguró Juan Rivera sobre Chiquis, ya que desde su versión, asegura que en el 2018 se le ocurrió hacer el tema para su sobrina y fue el compositor Bobby Castro quien colaboró con las primeras versiones. De este modo, asegura que le habría dado las melodías y letra a la hija de Jenni Rivera.

"El tema lo graba en 2022 sin avisarle a nadie y le tema está como co compositora y yo digo ¿pues de dónde?" asegura Juan Rivera y señaló que tendría que comprobar el cómo colaboró en el tema, motivo por el cual se siente tranquil con lo que suceda en el futuro, aunque lamenta que haya sucedido esto en la relación "No entiendo como llegamos aquí como familia" asegura.

Esta es la canción por la que Chiquis demanda a Juan Rivera