Chiquis Rivera comparte conmovedores mensajes de Jenni Rivera: 'Son todo lo que tengo'

Este viernes, Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, aprovechó su plataforma en Instagram para compartir con sus seguidores un par de mensajes de su madre llenos de significado con respecto a la importancia de ser consistente y luchar por lo que quieres para ti mismo.

"Conversaciones con mamá en ese entonces y siempre" comentó la artista al publicar una foto con Jenni Rivera y después una serie de fotografias de un viejo teléfono donde se pueden leer una plática escrita que tuvo con su madre y que agradaron al público debido a la sabiduría que demostró tener La Diva de la Banda con respecto a la vida.

Esto dice la conversación de Chiquis Rivera con su madre

En la conversación Chiquis Rivera le habla a su madre sobre un problema que la hace sentir triste, a pesar de que asegura estar bien; ante ello, Jenni le dice que se encuentra en entrenamiento para llegar a compañias mayores posteriormente.

Posteriormente, Chiquis explica que no le gusta que sus sentimientos intervengan en las relaciones que tiene con la gente, ante lo cual Jenni responde al señalar: "Una cosa que me molesta de las personas es cuando empiezan a decir 'hago esto, hago aquello, logré esto para ti, etc' No lo hacen de a gratis por ser amables, se llaman responsabilidades, obligaciones, empleamiento, deberes, se ganan la vida haciendo todo esto por nosotros" explica la cantante.

Tras haber resuelto el tema, Jenni se despide de su hija al pedir que cuide a los niños y señala "ustedes son todo lo que tengo realmente". El público ha reaccionado a la publicación con mensajes de apoyo a la joven y de admiración para su madre, como "Mamá es sabia" y "ella estaria orgullosa", además de madres solteras que señalaron sentirse identificadas con la frase de Rivera donde asegura que sus hijos son todo lo que ella tenía.

Usuarios reaccionan a los mensajes de Jenni Rivera que compartió Chiquis este viernes.

¿Qué pasó con la muerte de Jenni Rivera?



Jenni Rivera falleció en un accidente aereo en la sierra de Iturbide, al norte de México, el 9 de diciembre del 2012 después de haber ofrecido un concierto en la Arena Monterrey; la noticia sorprendió al público en general puesto que al momento del accidente, se reportó que la unidad se desplomó tras despalzarse a 27 mil metros de altura y se reportó sobre los restos de la artista. A pesar de ello, hay personas que aún no se encuentran convencidas respecto a la muerte de la Gran Señora, pues aseguran que sigue viva e incluso algunos mencionan que tiene un canal de cocina en YouTube.