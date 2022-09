Juanpa Zurita muestra su lado humanitario después del 19-S

Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, que devastó a la Ciudad de México y sus alrededores. El creador de contenido Juanpa Zurita buscó la manera de ayudar a los afectados, por ello, convocó a un grupo de personas del entretenimiento (cantantes, actores y creadores de contenido) para que se sumaran a recaudar fondos y contribuir en la reconstrucción de viviendas dañadas. Toda esta travesía quedó plasmada en el documental 13:14: El reto de ayudar, que se estrenó por la plataforma Amazon Prime Video.

“Nunca supimos la cantidad de tiempo que nos iba a exigir apoyar a la gente de Ocuilan (Estado de México), no fue llegar y decir desde el inicio, ‘¡vamos a subir esta montaña gigantesca!’. Tuvimos que dar el primer paso, entonces eso ayudó a que no fuera todo de golpe, sino poco a poco, ir viendo y aprendiendo, todo el equipo tenía el compromiso con las familias de esa comunidad y sabíamos que se debía de terminar, no fue nada fácil, pero llegamos”, detalló el también influencer, en entrevista vía Zoom con La Razón.

El influencer entrega una casa a una persona afectada tras el sismo del 2017. Especial

De la mano de 37 despachos mexicanos y tres internacionales, cada familia afectada codiseñó su vivienda de acuerdo a sus necesidades, usos y costumbres y condiciones de terreno. La iniciativa Love Army, la cual surgió a través de las redes sociales del también actor, junto con donadores, logró recaudar 1.3 millones de dólares, dinero con el que se construyeron 47 viviendas y un centro comunitario.

La cantante Pambo, quien también fue parte fundamental del proyecto para dar vivienda a quienes se quedaron sin hogar por el sismo, contó que a Juanpa se le ocurrió que las primeras personas que tenían que ver el largometraje fueran las personas de Ocuilan, que fueron beneficiadas. “Fuimos hace unas semanas a presentar el documental, hubo dos funciones, estábamos a la expectativa, fue un momento tan bonito, la gente quedó muy satisfecha y nos encantó que lo vieran y que conocieran la historia detrás del proyecto, para mí fue un cierre perfecto para todo el proceso que vivimos”, comentó en entrevista.

Siempre estuvo muy claro para mí y Pambo que no podíamos abandonar el proyecto, pero sí hubo momentos en los cuales sí pensamos que no lo íbamos a lograr

Juanpa Zurita

Influencer y actor

El documental, que se filmó con más de 150 horas de material inédito, durante cuatro años de grabaciones, fue dirigido por Santiago Fábregas, en producción con Eugenio Derbez. Se incluyó la controversia en la que estuvo involucrado Juanpa, cuando se le cuestionó qué hizo con el dinero para la reconstrucción.

“Le doy mucho crédito al director, porque fue el que quiso abrazar también lo malo, me dijo, ‘es importante contar toda la pólemica que tuvo el proyecto’, yo estaba muy nervioso, porque al final te quieres enfocar en lo positivo, pero al ver su visión te das cuenta de lo importante que es esa parte, y mostrar que somos vulnerables. Los fondos no eran para nosotros, sino para las familias afectadas”, finalizó.

Todas las viviendas fueron construidas por mano de obra local, con un eco-block fabricado también por sus habitantes. Especial

13:14: El reto de ayudar

Director: Santiago Fábregas,

Dónde ver: Amazon Prime Video