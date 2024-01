A Julio Iglesias le confiscan kilos de frutas y verduras en el aeropuerto (VIDEO)

Julio Iglesias, famoso cantante de 80 años, se ha convertido en una de las tendencias más peculiares en el mundo, pues el reconocido artista reapareció en redes y protagonizó un penoso momento en el aeropuerto, pues le confiscaron kilos y kilos de frutas y verduras.

Los hechos sucedieron en el aeropuerto de República Dominicana, lugar en el que el famoso cantante fue grabado mientras veía cómo le quitaban sus frutas y verduras.

Julio Iglesias arribó al aeropuerto de República Dominicana luego de haber realizado un viaje a las Bahamas. Sin embargo, su intención de pasar desapercibido quedó en meras intensiones, pues cuando las autoridades revisaron su equipaje, descubrieron que transportaba distintos productos que no podían entrar al país, por lo que le confiscaron su despensa.

Julio Iglesias Especial

Fue el programa de espectáculos de “El Gordo y La Flaca” el que dio a conocer un video en el que se informó que lo que le quitaron a Julio Iglesias en el aeropuerto de República Dominicana fueron unos insignificantes 42 kilos de alimentos, que incluían frutas, verduras, leguminosas y distintos cárnicos.

no te pierdas: Esposa e hija de Diego Schoening vivieron la balacera del aeropuerto y están en shock

Esto ocurrió porque en la isla donde el cantante vive su retiro existen estrictas medidas sobre las mercancías que entran al país pues pretenden evitar la propagación de virus o plagas.

En as imágenes que se hicieron virales, Julio Iglesias intenta ser cauteloso de no ser captado por las cámaras de los distintos medios que se acercaron a la zona para poder captarlo haciendo el ridículo con su despensa.

Muchos fans reaccionaron a la noticia y aunque muchos señalaron que el famoso se merecía lo sucedido por no haber revisado las leyes y lo que podía y no importar en sus maletas, además de por no consumir local, otros consideraron que la reacción de las autoridades dominicanas fue exagerada.