¡Llega julio y con él, los MEMES más divertidos de Julio Iglesias!

Apenas llega julio y los memes tradicionales que tienen que ver con este mes, que además inaugura el segundo semestre del año, comienzan a inundar las redes sociales. Un personaje particular se ha popularizado de un tiempo para acá y nos ha hecho la vida con tantas ocurrencias al llegar el mes de julio: Julio Iglesias.

El cantante español es protagonista de cada uno de los memes que se difunden a lo largo del mes de julio (incluso en junio y en agosto), por lo que hoy te traemos no sólo los mejores memes de julio, sino también, lo que Julio Iglesias piensa del uso de su imagen para ilustrar el séptimo mes de año.

Los memes de Julio Iglesias son la sensación en redes sociales a lo largo del mes de julio. Especial

'Son simpáticos', dice Julio Iglesias

En una entrevista que otorgó a la revista Hola México, Julio Iglesias habló sobre los memes que se han hecho con su figura y le parecen graciosos, aunque si pasa al plano ofensivo, la realidad es que eso ya no le gustaría tanto.

"Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa", relató el padre de Enrique Iglesias.

Las nuevas generaciones lo conocen más por los memes que por sus logros musicales, sin embargo, los adultos sí lo recuerdan por sus grandes interpretaciones. Ahora sí, después de este contexto, ¡llegaron los memes de julio!

