Verónica Castro revela que golpeó a Julio Iglesias por tocarla indebidamente

Verónica Castro no se deja de nadie, ni de famosos como Julio Iglesias, pues la actriz reveló que le soló un buen golpe al cantante porque la manoseó arriba del escenario.

Así lo contó la Vero a “Ventaneando”, programa en el que dejó al descubierto que Julio Iglesias es todo menos un caballero y que sus mañas rancias deben ser ajusticiadas.

“Un día me agarró la nalga arriba de un escenario”, inició Verónica Castro en sus declaraciones, contando que cuando ocurrió había muchos artistas alrededor.

“Había artistas de mucho nombre. También estaba Julio Iglesias, que quedo atrasito de mí. De repente siento que alguien me agarra la pompa y chin, que le meto un trancazo; el que haya sido, se lleva su trancazo... Y era Julio”, abundó.

Verónica Castro dijo que le reclamó a Iglesias y que este le emitió una respuesta repugnante: “no me dejas que te la agarre ahí en el camerino, pues vengo y te la agarro en el escenario”.

La Vero agregó que tras ello dudó en hacerle una entrevista a Julio Iglesias, pues “se porta muy mal y hace cosas que luego yo no sé cómo salir de ellas”. No obstante, se la hizo, pero el sujeto la acosó ante las cámaras:

“Bueno, ahí voy: estamos haciendo la entrevista, estamos hablando de su vida y sus cosas, de que llegó a México, y de repente dice: ‘Yo siempre he tenido ganas de darte un beso y de abrazarte, pero nunca me has dejado’. Se levanta, me agarra la cabeza y me da un beso”, narró.

“Yo a la cámara, casi en vivo y en todo color, digo: ‘Corte’, como diciendo: ‘Corta la cámara porque te voy a dar un ching***’. ¿Por qué eres tan cab…? ¿Por qué me haces esto?”, y él dijo: “Porque no te dejas en el camerino, tengo que venir a hacerlo frente a las cámaras”, finalizó Verónica Castro.