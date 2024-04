Kalimba llega a reclusorio para audiencia por caso de abuso de Melissa Galindo | VIDEO

El cantante Kalimba llegó esta mañana al reclusorio oriente para presentarse a la audiencia por la acusación de abuso sexual que tiene en su contra por parte de la cantante Melissa Galindo.

El integrante de OV7 llegó acompañado de su equipo legal para, dijo, dar la cara por estas acusaciones que lo persiguen desde hace tiempo.

“Por eso me presento y me presento por qué exactamente quién soy. Estoy muy agradecido tengo mucho amor y mucho apoyo y por eso estoy aquí. Es muy agotador, me daña físicamente emocionalmente, mentalmente, es muy desgastante para mi familia, tener a personas que me aman sufriéndolo de esta manera”, dijo el cantante a su llegada a la audiencia.

¡Hace unos momentos captamos el momento en el que Melissa Galindo y Kalimba llegaron a la audiencia que se llevara acabo en el reclusorio oriente por las acusaciones de abuso sexual! 🎥🙌🏻👨🏻‍⚖️ #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/eAajGpbci2 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 3, 2024

Por su parte, Melissa Galindo también llegó a la audiencia y aseguró que confía en que las autoridades fallen a su favor.

“Confío en las autoridades ye n mi equipo legal y es todo”, fue el breve mensaje de la cantante que acusó a Kalimba de abuso sexual, después de sus declaraciones ya no quiso hablar nada y se dirigió hacia la audiencia.

Se espera que en unas horas se de a conocer la situación legal en la que quede Kalimba, pus hoy se define si el juez lo vincula o no a proceso, esto quiere decir que si la autoridad considera que hay elementos en su contra o no.

Kalimba cancela gira en Estados Unidos por problemas legales

Apenas hace unas horas, el músico Kalimba anunció en sus redes sociales que cancelaba su tour en Estados Unidos, esto debido a los problemas legales que enfrenta por las acusaciones de abuso sexual.

Sin embargo, la demanda de Melissa Galindo es la única que hay ante las autoridades, pues hace unos días una tiktoker contó que supuestamente también fue abusada por el cantante de OV7, pero no se sabe que haya hecho una denuncia formal.