Karate Kid Leyends: Así luce Jackie Chan con su nuevo discípulo en las primeras imágenes de la película

Hay algunas películas que nunca mueren y que incluso, tiene continuaciones que siguen siendo amadas por sus fanáticos. El próximo año, llegará Karate Kid Leyends, una nueva entrega de la famosa saga de acción y drama.

Después de que se diera a conocer el título oficial de la película, ahora vemos la primera imagen sobre los protagonistas de Karate Kid Leyends, donde veremos a Jackie Chan instruir a un discípulo más en las artes marciales.

La cinta inició rodaje el pasado 3 de abril y no se ha confirmado si el trabajo finalizó. En la dirección, se encuentra Jonathan Entwistle, quien destaca por su dirección de varios episodios de la serie ‘The End of the F***ing World’, así como la cinta ‘Esta mier... me supera'.

La nueva cinta de #KarateKid protagonizada por Ralph Macchio y Jackie Chan que vuelven a sus respectivos papeles como Daniel Larusso y Mr. Han llevará el título de "Karate Kid: Legends". pic.twitter.com/v23LdVZYvv — 𝗣𝗔𝗞𝗦 (@SoyPaks) October 13, 2024

La primera imagen de 'Karate Kid Leyends'

En el póster, podemos ver a los tres protagonistas de Karate Kid Leyends, la nueva película de la saga. Podemos ver a Jackie Chan como un hombre mayor, pues ya no se esconde las canas y las arrugas en el rostro demuestran el paso de los años.

Además, podemos ver a Ralph Macchio, quien interpretó a Daniel LaRusso en la exitosa The Karate Kid, la primera de tres películas protagonizadas por Macchio y Pat Morita. Los papeles lo convirtieron en un ídolo adolescente.

Finalmente, podemos ver al actor Ben Wang, quien tiene 24 años y es un actor chino, conocido por su papel de Jin Wang en la serie de Disney+, Ni de aquí, ni de China y como Jacob Zheng en la nueva adaptación del clásico de comedia, Chicas Pesadas.

Póster de 'Karate Kid Leyends' Especial

¿Cuándo se estrena 'Karate Kid Leyends'?

La película se estrenará en cines el 30 de mayo de 2025, aunque se desconoce si será la misma fecha a nivel internacional, por lo que podría estrenarse después en Latinoamérica. La cinta estaba planeada para estrenarse en diciembre de este año, pero terminó por atrasarse el lanzamiento.

El joven Ben Wang interpretará al nuevo pupilo de Jackie Chan y Ralph Macchio en una historia cuyos detalles no se conocen hasta ahora. A pesar de ello, el estilo clásico recuerda a las primeras películas de la saga y emociona a los usuarios de redes sociales y fans de Karate Kid.