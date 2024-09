Karely Ruiz confirma identidad del padre de su hija: 'Mi amor' | FOTO

Karely Ruiz es una de las mujeres más famosas de México, quien recientemente se enfrentó al escrutinio del público tras anunciar que estaba embarazada. Por ser creadora de contenido para adultos, enseguida surgieron los comentarios despectivos.

A pesar de todo, Karely Ruiz se muestra muy feliz con su embarazo e incluso supo responder de manera épica a quienes la critican por una vida sexual activa, al señalar que si su hija era bulleada, ella compraría una escuela para su pequeña.

Una de las dudas constantes sobre esta nueva faceta de la modelo para adultos que pronto será madre, es quién es el padre de la niña, pues no se sabía que la mujer tuviera una pareja estable. Ahora, la artista ha esclarecido la situación.

te puede interesar Karely Ruiz amenaza a sus fans por el hate que le tiran por su embarazo y dice que se irá de México

¿Quién es el papá de la hija de Karely Ruiz?

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida", señaló Karely Ruiz, "es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió , no tengo palabras para describir todo lo que siento , estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí", sentenció la actriz de cine para adultos.

Ahora, Karely publicó una serie de fotos de sus vacaciones en Xcaret, donde disfruta de su embarazo con una hermosa vista y en compañía de quien sería el padre de su hija, a quien mostró orgullosa entre las imágenes.

Si bien en las fotos no podemos ver el rostro de la persona, el tatuaje en el brazo revelaría que como muchos sospechaban, el padre de su hija es el hombre al que premió hace varios meses por tatuarse una foto con ella donde luce el cabello azul.

Como descripción, Karely se limitó a escribir "mi amor" junto con unas caritas salivando. Enseguida, sus comentarios se llenaron de todo tipo de mensajes, donde mientras varias mujeres celebraban la felicidad de la actriz, otros tantos se mostraban aún molestos por el embarazo de la famosa.

La gente asegura que el padre del bebé de Karely Ruiz tendría el nombre de John y que la famosa estaría en su segundo trimestre de gestación. Destacan que es un DJ extranjero.