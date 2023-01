Karely Ruiz regala $10 mil a fan para tratamiento de su hijo enfermo del pulmón

Karely Ruiz está demostrado que los millones que gana en OnlyFans también los quiere compartir con sus seguidores que más lo necesita.

La influencer realizó una dinámica en la que señaló que regalaría 10 mil pesos a tres fans destacados de Facebook que ella considere que lo merecen.

La primera fan en ganar fue una chica que aseguró que los 10 mil pesos los usaría para poder titularse de la maestría.

Karely Ruiz dijo que así elegiría a los ganadores, para que usaran el dinero en algo que les beneficie, ya que la influencer contó que vio un comentario de una chica que decía que usaría el premio para irse de fiesta.

Karely Ruiz regala 10 mil pesos a fan para ayudarla con su hijo enfermo

En los siguientes 10 mil pesos, Karely Ruiz eligió a una fan que le pidió ayuda para pagar el tratamiento de su hijo, quien tiene una afección en el pulmón.

“Karely Ruiz con los ojos llenos de lágrimas te pido que veas mis mensajes, mi hijo tiene un pasmo en su pulmoncito, me quedé sin trabajo por estar con él. No te pido los 10 mil con lo que me quieras ayudar sería una gran bendición”, se lee en el mensaje de la fan que además añadió una foto del pequeño en el hospital.

Karely Ruiz regala 10 mil pesos a fan Foto: Especial

te puede interesar Karely Ruiz usa impresionante micro atuendo de brillos y desafía la censura (FOTO)

Karely Ruiz no dudó en darle el dinero a su seguidora y compartió una captura de pantalla de que le hizo la transferencia a su cuenta de banco.

Karely Ruiz paga 10 mil pesos a fan Foto: Especial

Karely Ruiz ha recibido críticas de parte de usuarios que han cuestionado que ella regale dinero a sus fans, pues la acusan de hacerlo solo para atraer más seguidores a sus redes sociales.