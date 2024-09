Karime Pindter revela que probó el whisky a los 5 años: 'No me enorgullece' | VIDEO

Karime Pindter es una de las finalistas en La Casa de los Famosos México 2, quien es una de las favoritas para ganarse los 4 millones de pesos del premio, al ser quien juntó al cuarto Mar, integrado por ella, Gala Montes, Briggitte Bozzo, Arath de la Torre y Mario Bezares.

La ex integrante de Acapulco Shore, reveló que la primera vez que tomó alcohol, tenía apenas 5 años, aunque no fue que la joven influencer quisiera tomar, sino que tuvo un pequeño error al encontrarse en medio de una fiesta de adultos donde se bebían diferentes tipos de bebidas.

Como bien sabemos, no es poco común que los niños prueben alcohol, aunque en lo absoluto en recomendable. Sin embargo, el acercamiento de Karime Pindter al whisky no vino por la curiosidad, sino por una pequeña confusión que tuvo al querer quitarse la sed en medio de una celebración.

Karime revela cuándo tomó alcohol por primera vez

En una de las noches de conversación en el cuarto Mar, Karime Pindter reveló que probó el alcohol cuando tenía apenas 5 años de edad: "Mi mamá me dejó en casa de una tía y yo estaba tomando jugo de manzana y estaba bailando Flans”, explicó.

La joven contó que estaba bailando con ánimo hasta que le dio sed y decidió tomar su vaso de jugo, aunque confundió su bebida: “Agarro un vaso y era igualito al del jugo de manzana y que me trago todo el vaso de whisky. Me dio mucha pena, no lo expresé y sentí bien acá (...) Seguí bailando Flans, pero sí me sentí acá, me supo a mier...”, confesó.

Aseguró que dos años después, probó el pulque, aunque también fue un accidente, ya que confundió la bebida por agua de horchata: “Mi primer pulque fue a los 7. Estaba en casa de mi tía y yo creí que era agua de horchata. No me enorgullezco”, explicó.

Finalmente, la mujer pidió a los padres de familia que eviten que sus hijos tomen bebidas alcohólicas cuando son pequeños: “Este es un mensaje para todos los papás, que le pongan un vaso de niño al niño, porque se puede confundir”, pidió.