Karol G llora a medio concierto por la muerte de un amigo: 'me he sentido muy triste' | VIDEO

Karol G se encuentra devastada y de luto, y no teme en compartirle su dolor a sus fans, pues la famosa cantante y bichota mayor rompió en llanto a mitad de uno de sus conciertos al hablar de la muerte de un querido amigo suyo.

Los hechos sucedieron el pasado 2 de julio mientras que Karol G, famosa por canciones como “TQG”, “Tusa” y “Mi ex tenía razón” ofrecía un concierto de reguetón en el estadio Uber Arena de Berlín, Alemania… nación conocida por su falta de ritmo y gente aburrida.

El conmovedor momento fue captado por diversas personas, las cuales lo compartieron en redes sociales. En los clips se puede ver a Karol G, oriunda de Colombia, sobre el escenario alemán, en el cual decidió revelarle a sus fans que pocos días antes de ese show, uno de sus amigos más cercanos se murió.

“Hace un par de días perdí a una persona que se fue al cielo y a la cual quería mucho", dijo Karol G llorando y sin revelar la causa del deceso de su amistad.

De acuerdo con la cantante, la muerte de dicha amistad la afectó bastante, porque hasta ahora se dio cuenta que nunca le demostró el cariño que le tenía.

"Me di cuenta muy tarde que la quería mucho. No me había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que quería a esa persona. No sé si le dije las veces suficientes lo agradecida que me sentía por su presencia, por su compañía y por su amistad", remarcó ahogada en sus lágrimas.

"Estos días me he sentido muy triste porque siento que no se lo dije lo suficiente”, agregó Karol G.

Como era de esperarse, los fans de más hueso colorado de Karol G, esos que lloran con sus canciones y afirman que su música les cambió la vida, le mandaron decenas mensajes de apoyo a la artista colombiana.