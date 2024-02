Kate del Castillo dice que San Valentín 'es el día más ridículo' y le dicen: 'sólo porque el Chapo ya no te da'

Kate del Castillo desató la furia de la gente que no piensa igual que ella, pues la actriz afirmó que el Día de San Valentín es una festividad ridícula y la gente la tachó de amargada por sus declaraciones, al grado de afirmar que tiene esa idea así porque cierta figura del crimen nacional ya no le da regalos por estar presa.

Todo comenzó porque Kate del Castillo subió a sus redes sociales oficiales un video en el que se grabó de frente, en el que comparte su opinión respecto al Día de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad.

"Yo sé que nadie me pidió mi opinión, pero siento que hoy es el día más ridículo del año. O sea, el día de San Valentín, qué es eso, que todo el mundo tenga que decirse cositas, vestirse de rojo y rosita. Es el consumismo tan tonto", dijo la actriz que si siente moralmente superior a los demás.

no te pierdas: Kate del Castillo y los regalos que ella le dio a El Chapo Guzmán en su encuentro | VIDEO

Kate del Castillo le pidió a sus fans ponerse en el lugar de las mujeres solteras, a quienes les afecta según ella el Día del Amor y la Amistad: "Yo siento que hay mujeres que no tienen novio y que eso les afecta mucho y les puede de verdad doler. No me parece bien”.

Como era de esperarse, los fans se le fueron sobres a Kate del Castillo, diciéndole que era una señora amargada y aunque además pensaba eso no porque estuviera en contra del consumismo capitalista, sino porque el Chapo Guzmán, su polémico amigo, ya no le manda nada.

"No sé si sea amargura o la edad", "Cuando esté amargada no diré nada, pero habrá señales", “te arde porque a tu vecina le mandaron flores y a ti el Chapo ya no te manda nada”, "Cada cabeza es un mundo!!! No todos pensamos igual", "Está peleada con la vida y el amor" y "Mija es para gente con buena vibra”, le dijeron.