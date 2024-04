Keane festeja 20 años de su primer álbum

A dos décadas del debut en el año 2004 de Keane, en ese entonces una prometedora agrupación inglesa que tomó al mundo por sorpresa, sus integrantes están de gira para festejar su aniversario con sus seguidores y la noche de ayer hicieron una escala importante en el Palacio de los Deportes para presentarse ante 18 mil 500 emocionados asistentes.

La celebración cumpleañera del Hopes and Fears comenzó con “Can’t Stop Now”, con cuatro pantallas medianas y una gigante detrás de los cuatro músicos, quienes se notaba que estaban muy contentos. El vocalista Tom Chaplin saludó a sus seguidores efusivamente con un “Hola, ¿cómo están?”, en español y luego expresando en inglés: “Esto es asombroso, vamos a pasar un gran momento”.

“Bend and Break” llegó con ese sonido rock-pop que ha caracterizado al grupo desde sus inicios y al terminar, el cantante habló de nuevo en español para compartir a los presentes lo que sentía con el comienzo del concierto.

“Amigos mexicanos y amigas mexicanas, ésta es la manera perfecta de iniciar”, comentó emocionado.

El cuarteto, se presentó después de su participación en el Tecate Pa’l Norte. Foto: Cortesía Santiago Covarrubias/OCESA

“Después Your Eyes Open” puso a cantar a todos y esto se repitió con “Nothing in My Way” del segundo disco de la banda, Under The Iron Sea, que es también una de sus canciones más conocidas, dejando impresionados y felices a los músicos al ver tal respuesta. Otra que causó mucha emoción fue “The Way I Feel”.

“Es tan grandioso estar aquí celebrando 20 años de nuestro primer disco, nos sentimos tan bien de estar aquí viendo caras nuevas y caras viejas para tocar estas canciones”, mencionó el líder de la agrupación tras un largo momento de aplausos.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando el lugar se iluminó completamente con las lámparas de los celulares de los asistentes, quienes no dejaban de ovacionar al cuarteto. Más tarde, “Everybody’s Changing”, conocido sencillo del primer disco de Keane y uno de sus temas indispensables de la velada, fue coreado por todos y cada uno de los fans.

“Ésta es una vieja canción y es la primera vez que tocamos esta canción”, con estas palabras en español presentaron “Untitled 1”, cuyo sonido marcado por un constante ritmo de batería se aleja un poco del sonido que caracteriza al grupo. Luego, la bailable “Spiralling” motivó a los asistentes a sacar sus mejores pasos mientras que el teclado los guiaba y sobresalía entre los otros instrumentos.

Posteriormente, con “Is It Any Wonder?” nuevamente se desató la locura, en el mejor de los sentidos, ya que se trata de uno de los clásicos de la agrupación. Tras la positiva reacción, el vocalista expresó: “¡Qué noche tan bella, somos muy afortunados!”.

Con “Somewhere Only We Know”, primer track del primer disco y sencillo con el que la banda se dió a conocer a nivel mundial, se vivió el mejor momento y el más bonito de toda la presentación, en una unión colectiva de fans conectando con los músicos.

“Silenced by the Night”, “Sunshine”, “One Day like Today”, “Perfect Symmetry”, “A Bad Dream”, “This is the Last Time”, “Strangers”, “Sovereign Light Café” y “Bedshaped” fueron otras canciones que pudieron escucharse en directo, siendo las tres últimas las que cerraron el show.

Después de tocar, en su mayoría, temas de su primer álbum, junto a otros del resto de su destacada discografía, en lo que resultó una velada sumamente nostálgica, la banda británica Keane se despidió dejando un gran concierto grabado en las memorias de quienes asistieron.