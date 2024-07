Adrián Marcelo culpa a Briggitte Bozzo por abuso de su ex, asegura que fue por cómo se viste | VIDEO

Recientemente, se han viralizado las declaraciones de Adrián Marcelo junto al Cuarto Tierra, pues el influencer habló con ellos de la situación de abuso que vivió Briggitte Bozzo con sus ex parejas y justificó a una de ellas, al señalar que todo ocurrió por la manera de vestir de la joven.

El desatinado comentario de Adrián Marcelo, en el que excusa a las ex parejas de Briggitte Bozzo por haberse aprovechado sexualmente de ellas con tocamientos indebidos, ha generado indignación entre los seguidores de La Casa de los Famosos México 2, quienes no están de acuerdo con sus declaraciones.

Por su parte, los famosos que se encuentran en alianza con el youtuber, quienes son Ricardo Peralta, Mariana Echeverría, Potro Caballero, Gomita, Agus Fernández y Sian Chiong, escucharon las declaraciones del creador de contenido sin poner en duda las duras aseveraciones que realizaba.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre el abuso que sufrió Briggitte Bozzo?

Varios videos recogen las palabras polémicas de Adrián Marcelo, quien culpó a la manera de vestir de Briggitte Bozzo, junto con otras características de la actriz, por haber sido abusada por una ex pareja. Esto después de que la joven contara que uno de sus ex novios la tocaba de manera indebida en fiestas, antros y otros lugares públicos.

Mientras opinaba, Marcelo se refirió a que Bozzo contó que no le gustaba que su pareja la 'manoseara' al estar en el antro con sus amigos y aseveró que si eso pasa, "te pelas a la ***** de ahí", ante lo que Mariana Echeverría le dio la razón.

Adrián continuó al decir que con ese tipo de cosas "no empatizas tanto", pues piensa: "Pobrecita tú (hablando de Briggitte) que estás en El República escuchando Dua Lipa y en una faldita que te voltea a ver todo el antro 'y me está agarrando las ch***** mi novio y yo llorando de eso no se hace', es el tipo de cosas que lamentablemente pues no", reflexionó.

Por su parte, Mariana Echeverría, quien tiene 40 años, indicó que si algo así llegaba a sucederle a ella, se iba. De este modo, dejó claro que no comprende porque Bozzo, de 22 años, permaneció en el lugar en ese entonces.

Usuarios en redes sociales han mostrado su descontento sobre las declaraciones de los famosos en contra de Briggitte, pues destacan comentarios como: "Adrián Marcelo era el ganador potencial, ya no lo creo", "Adrián Marcelo su propio enemigo" y "Mariana así se vestía antes, cuando era delgada", son algunos de los mensajes.

Al parecer, el público considera que los fans de Adrián Marcelo ha tratado de cuidar a su favorito al indicar que el comediante usa mucho humor negro; sin embargo, internautas aseguran que los comentarios sobre el abuso de Briggitte Bozzo donde la culpa por cómo se viste, no entran en la comedia.