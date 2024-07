Bautizan a Briggitte Bozzo como 'la nueva 'Martha Higareda' por todas las mentiras que le han cachado

Mariana Echeverría acaba de desenmascarar a Briggitte Bozzo por todas las mentiras que la venezolana ha pronunciado, las cuales son tantas que ya la bautizaron como “la nueva Martha Higareda” de “La casa de los famosos México 2”.

Esto pasó porque Mariana Echeverría despotricó en contra de Bozzo luego de que Adrián Marcelo detalló que la venezolana le dijo que había tenido “algo” con Agustín Fernández y que incluso pasaron “cosas” en el hotel antes de su entrada al reality.

“Me dijo que en la noche se ponía, que no hicieron nada, pero que el vato se ponía cachondo, pero que a ella no le gusta así nada más porque sí. Yo sí le creo… Dice que la buscó en el hotel”, detalló Adrián.

Ante ello, Mariana Echeverría dijo que eran puras mentiras y que Briggitte Bozzo era una mitómana:

“¿Eso te lo contó Briggitte? ¿Todo te lo contó? Pero te digo algo, yo le creo la mitad, porque en el live del hotel ella dijo que tenía 16 años, ella dijo en el live del hotel yo la vi, por eso estoy así (dudosa), creyéndole la mitad”, señaló.

Mariana Echeverría afirmó que el de las mentiras es el juego de la actriz: “Es su juego, pero ese era el chiste… Yo puedo tolerarlo unas semanas más, al final de todos modos se va a ir pronto”, expresó.

Por ello, Mariana Echeverría le pidió a Adrián Marcelo que antes de creer todo lo que dice Briggitte Bozzo investigue con Agustín Fernández y escuche su versión:

“Mira pregúntale a Agustín y te va a contar cosas que no, vamos a apostarle, pregúntale del hotel y vas a ver que no es cierto. No quiero meter las manos al fuego, pero creo que va a decir otra versión, hay que checar las fuentes… Tienes que sacar la versión de Agus, porque tienes la de Briggitte y creemos al 20/80”, sentenció.

“Lo de la edad era mentira, porque yo la vi en el live y dijo ‘yo tengo 17 años’ y luego hizo un video en el que dijo que ella había aprendido a nadar en la novela, por eso yo dije ‘tenemos que escuchar a Agus’”, concluyó.

Por ello, los fans bautizaron a Briggitte Bozzo como la “nueva Martha Higareda” pues es más mitómana que la actriz de “Amar te duele”.