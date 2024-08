La Casa de los Famosos México 2: Colectivas responden a Ricardo Peralta: '¡El feminismo sí existe!'

Ricardo Peralta, habitante de "La Casa de los Famosos México 2", continúa en el ojo del huracán. Su número de seguidores en Instagram continúa a la baja e incluso algunos de sus amigos y amigas, como la influencer Herly, han publicado videos hablando sobre su postura luego de las polémicas declaraciones que hizo en la casa quien fuera ganador de la penúltima temporada de Master Chef Celebrity.

"No me lo tome a mal la gente feminista, pero no existe, es una cosa social, no ocurre", dice Ricardo Peralta en un video que sigue circulando en las redes sociales, en donde las colectivas feministas han hecho saber su postura, no en un afán de difundir el contenido del programa que ha sido ampliamente criticado por los comentarios machistas y misóginos de los que se han quejado varios espectadores, sino para visibilizar que, en un país en el que asesinan a más de 10 mujeres al día, el feminismo sí existe y existe en cada una de las personas que exigen justicia por los feminicidios cometidos en territorio mexicano, que alzan la voz para terminar con la violencia de género, con el acoso, con el abuso y la violencia contra las mujeres.

Diversas colectivas feministas y de canales liderados por mujeres que luchan para combatir esta violencia, han hecho saber su descontento con las palabras de Ricardo Peralta, a quien ya le respondieron en sus diversas plataformas sociales.

Colectivas responden a Ricardo Peralta: '¡El feminismo sí existe!'

Colectivas feministas o comunidades como "We R Women On Fire", respondieron a las palabras emitidas por Ricardo Peralta en "La Casa de los Famosos México 2", quien aseguró que el feminismo no existe. En su cuenta de Instagram, We R Women On Fire indica que "no necesitamos el reconocimiento ni la aprobación de ningún hombre misógino", para que el feminismo exista.

En el posteo de Instagram, postean el video en el que Ricardo Peralta hace referencia a que el feminismo no existe y ellas responden que "no se puede vivir en una burbuja de privilegios y salir a decir en televisión nacional que 'el movimiento feminista no existe' cuando todos los días en tu país se violentan, desaparecen y asesinan mujeres".

Además, refieren que "el movimiento feminista no se trata de moda ni conveniencia, sino de una lucha constante que ha transformado la vida de millones de mujeres. El movimiento feminista sí existe y todo gracias a generaciones de mujeres valientes que lucharon por años para que el día de hoy podamos ser reconocidas libres e independientes".

En la respuesta a Ricardo Peralta también indican que "el movimiento feminista sí existe y gracias a eso, las mujeres hemos podido informarnos, prepararnos y perder el miedo para alzar la voz contra las injusticias. El movimiento feminista sí existe y gracias a eso, muchas mujeres hemos encontrado un lugar seguro donde nos sentimos unidas, acompañadas y respaldadas".

'Es un claro ejemplo de indiferencia, falta de empatía e ignorancia'

Para terminar el posteo, We R Women On Fire indica que las palabras de Ricardo Peralta en "La Casa de los Famosos México 2", son un "claro ejemplo de indiferencia, falta de empatía e ignorancia. Comentarios de este tipo, ya no deben tener espacio en un país machista, misógino y violento".

Anteriormente, en otras cuentas de Instagram como Malvestida, se hizo también referencia a la exigencia para con la producción de este reality show de Televisa, para que pararan de alguna manera el contenido violento en contra de las mujeres, sobre todo de personajes polémicos como el conductor Adrián Marcelo.

Hasta el momento, la producción de "La Casa de los Famosos México 2", no se ha pronunciado respecto a las peticiones de las colectivas feministas sobre moderar este tipo de discursos de odio realizados por varios de los integrantes de la casa.

