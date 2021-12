¿Lady Gaga será una superheroína de Marvel? Esto dice la cantante

Lady Gaga es una de las artistas más completas del espectáculo, ya que además de ser una reconocida cantante, también ha forjado una carrera como actriz apareciendo en distintas producciones.

Participó en American Horror Story, protagonizó una película junto a Bradly Cooper, A star is born, y recientemente apareció en la esperada cinta House of Gucci.

Debido a su éxito como actriz, hace tiempo corrió el rumor de que Marvel tenía considerada a Lady Gaga para interpretar a una superheroína, se especuló que daría vida a Emma Frost.

¿Lady Gaga se une a Marvel?

Durante la promoción de House of Gucci resurgió el tema y Lady Gaga habló sobre la posibilidad de colaborar con los estudios Marvel.

“Podría hacerlo. Es muy difícil para mí decir que no haría algo. Creo que sobre todo no estoy interesada en hacer cosas que, en última instancia, no tienen algo significativo que decir”, reveló Lady Gaga.

Esto significaría que la cantante estaría dispuesta a participar en una cinta de Marvel, si su personaje es significativo.

Cabe recordar que hasta el momento, Marvel no ha sacado en el Universo Cinematográfico el personaje que supuestamente contempla darle a Lady Gaga.

