¿Cuánto le cobró Adrián Marcelo a René Franco por su entrevista?

A René Franco se le cayó su mesías cuando Adrián Marcelo salió a decir en su podcast que el conductor es anticuado, que no le sabe al internet y que no se puede cotorrear con él, pues la entrevista que le hizo y que tanto presumió no le gustó. Ahora, se reveló la gran cantidad de dinero que el psicólogo le cobró al señor para tener la charla con él.

Adrián Marcelo señaló que durante la entrevista que le hizo René Franco no pudo revelar tantas cosas como lo hizo en ese momento en su podcast “Hermanos de leche”, pues dijo que el señor se sigue rigiendo con el anticuado formato de la TV, el cual no va ni con él ni con su contenido.

Por si fuera poco, Adrián Marcelo señaló que tanto René Franco como las televisoras, siguen sin entender el formato de cómo tratar a un creador de contenido y que el conductor sigue teniendo mucha censura.

"Me entrevistó René y no se puede cotorrear así, porque no agarra onda, dice: ‘es que no sabes nada de televisión’, y yo: "no, no quiero saber de tele, wey" ¿Para qué quiero saber de tele si aquí está nuestra tele? (internet). Es lo que a muchos puristas y amantes del medio no les cae el 20", señaló.

René Franco no soportó esto y despotricó en contra de Adrián Marcelo, especialmente porque antes de la su entrevista salieron otras que le hicieron: “Y si el buen Adrián Marcelo se guarda la entrevista y no me la da... ¡pues esta será una nueva historia! Ahora tendríamos ‘la entrevista perdida de Adrián Marcelo’. Nadie la puede sacar sin autorización del otro. Y te la vendemos”, dijo René.

Ahora, el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava peluseó varias veces a René Franco hasta que aceptó darle la entrevista: “La primera vez lo bateó, la segunda lo ignoró, hasta la tercera”.

Asimismo, reveló que Adrián Marcelo le cobró a René Franco ni más ni menos que 100 mil pesos por la entrevista.

“Parte del acuerdo era que primero Adrián iba a sacar su programa de ‘Radar’, y la primera entrevista que iba a salir con Adrián Marcelo iba a ser con ‘Mole’. Que por eso Adrián le dijo a René: ‘todavía no la saques, todavía no cuentas con esa entrevista, mándame el material para poder editarlo’”, apuntó.