René Franco estalla contra Adrián Marcelo por retener su entrevista completa; él reacciona

René Franco fue uno de los únicos defensores de Adrián Marcelo cuando el influencer fue cancelado en televisión nacional debido a su comportamiento en La Casa de los Famosos México 2, pues él alababa al creador de contenido.

Hablar bien de Adrián Marcelo le dio frutos a René Franco, ya que obtuvo una de las pocas entrevistas que el regiomontano otorgó. El conductor asegura que se tocaron varios temas polémicos y jugosos de La Casa de los Famosos México 2.

René Franco explota contra Adrián Marcelo por su 'entrevista perdida'

Fue a través de un mensaje en X que el conductor estalló contra el regio, pues no le pareció que hayan salido varias entrevistas antes que la suya: “Y si el buen Adrián Marcelo se guarda la entrevista y no me la da... ¡pues esta será una nueva historia! Ahora tendríamos ‘la entrevista perdida de Adrián Marcelo’. Nadie la puede sacar sin autorización del otro. Y te la vendemos”, dijo René.

René Franco estalla contra Adrián Marcelo por no sacar su entrevista X (antes Twitter)

El famoso borró su mensaje poco después, ya que recibió una respuesta de parte de Adrián, lo cual parece ser que calmó su inquietud. Por el contrario, escribió sobre él, "muy amable y muchas gracias por la entrevista, estoy seguro que los fans y el público la van a disfrutar muchísimo".

¿Qué dijo Adrián Marcelo se su entrevista con René Franco?

Adrián Marcelo dejó claro que sí saldrá su entrevista con René Franco, indicando que su relación no es mala y que incluso fue una experiencia retadora para él entrevistarse con el ex locutor.

"René Franco es un tipazo y una de las entrevistas más retadoras y entretenidas que he tenido", aseguró. Además, explicó, "sacar hasta después nuestra entrevista responde única y exclusivamente a un tema de lealtad con los ecosistemas de los que formo parte como Radar, Hermanos de Leche y Conversaciones. Tenía que darles prioridad, trabajo en equipo y le debo mi “éxito” a muchas personas. Amor con amor se paga".

René Franco es un tipazo y una de las entrevistas más retadoras y entretenidas que he tenido. Lo escucho desde La Taquilla con Villalobos y el maestro Zurita, el mejor programa de espectáculos y cultura pop que ha tenido este país.



Sacar hasta después nuestra entrevista… — adrián marcelo (@adrianm10) October 15, 2024

¿Qué pasó con la entrevista de René Franco a Adrián Marcelo?

Al parecer, el conductor de La Taquilla ahora está enojado con su gran amigo, pues siente que el creador de Radar no quiere que la entrevista salga a la luz, cosa que lo tiene muy molesto, pues ha sido muy anunciada por su parte.

Se dice que el ex panelista de La Casa de los Famosos México 2 no fue quien grabó la entrevista con Adrián Marcelo, sino que fue el equipo del regio quien se encargó y por el momento, no le han dado más contenido que el que ha sacado en redes.

Franco tendría la idea de publicar en redes sociales la entrevista este 11 de octubre, pero no sucedió. Aunado a esto, en el podcast Hermanos de Leche, el regio habló de la entrevista que tuvo con el conductor.

“Me entrevistó René, pero no se puede cotorrear así, porque como que no agarra la onda. Me dice: ‘es que no sabes nada de televisión’ y yo no quiero saber de tele wey. Es que para qué quiero saber de eso si aquí (en redes sociales) tenemos nuestra tele. Eso es lo que a muchos puristas y amantes del medio no les cae el 20″, comentó Marcelo.