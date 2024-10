Adrián Marcelo se defiende tras ser acusado de 'machista' por Andrea Legarreta | VIDEO

Adrián Marcelo no deja de generar polémica con sus entrevistas, pues ahora, el famoso habló de Andrea Legarreta y mostró su enojo por haber sido llamado machista, por lo que decidió atacar a la conductora en el podcast Conversaciones.

Durante el programa en YouTube, Adrián Marcelo no dudó en mostrar su descontento por la forma en la que se llevó a cabo la cobertura mediática de La Casa de los Famosos México 2, sobre todo lo referente a su salida y las actitudes que tuvo en el programa.

Fueron varias las figuras del entretenimiento las que condenaron los comportamientos y comentarios del influencer, como Andrea Legarreta y Maca Carriedo; al creador de contenido no le pareció, pues no tolera que lo acusen de machista.

Andrea Legarreta celebra la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos: 'insultaba a las mujeres' Especial

Adrián Marcelo explota contra Andrea Legarreta

Adrián Marcelo hizo un especial énfasis en defenderse por las acusaciones que surgieron por sus peleas con compañeras del programa como Gala Montes. Señaló que a pesar de las críticas, ha logrado mantenerse relevante en el medio.

“Si yo tuviera una polémica unánime, hace mucho no tendría carrera por las ganas que me trae mucha gente, eso es lo que le duele a todo este séquito de mujeres con micrófono, las Macas Carriedo, las Adelas, las Andreas, toda esta serie de inútiles”, declaró

De este modo, el hombre aseguraba que si sus acciones fueran tan reprochables, él ya no tendría trabajo, a pesar de que sabe que su base de fans lo apoya de manera incondicional y le suelen dar la razón y defenderlo a como de lugar.

También dijo que su estilo de vida y círculo cercano, serían una prueba clara de que no hay nada malo con él: “Saben qué es lo que les duele, que en el fondo soy un wey de familia casado, con hermanos casados, con un matrimonio, con padres ejemplares, con un círculo de amigos; no le van a escarbar, mejor dicho, le pueden escarbar y no le van a encontrar, son puras pendejadas las que normalmente tengo que escuchar”, continuó.

¿Qué dijo Andrea Legarreta sobre Adrián Marcelo?

Andrea Legarreta fue una de las mujeres que alzó la voz contra Adrián Marcelo durante La Casa de los Famosos México 2. La conductora salió en defensa de su amigo Arath de la Torre por los ataques del influencer y opinó de sus agresiones a Gala Montes al decirle que no tenía depresión.

“Entre estas burlas que él ha tenido desde la muerte del hijo de Shanik y de muchas otras cosas, él también se burla de la depresión, que es un tema muy fuerte que mucha gente en el mundo incluso le ha llegado a costar la vida, que no saben como enfrentarlo", comentó.