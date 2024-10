Andrea Legarreta y Erik Rubín se reencuentran en Hoy y así reaccionaron: 'mi peloncillo'

Andrea Legarreta y Erik Rubín se reencontraron en Hoy, luego de meses de no ser visto juntos, ya que se separaron tras estar casados por más de 20 años. Esta reunión está dando mucho de qué hablar entre los fans, por la manera en la que los famosos reaccionaron y se comportaron al estar juntos de nuevo.

Erik Rubín asistió al matutino para hablar de la obra de su teatro “Jesucristo Súper Estrella”; casualmente fue entrevistado por Galilea Montijo y su ex Andrea Legarreta. "La verdad muy emocionado, es mi obra favorita y sin duda mi papel, siento que nací para interpretar este papel", expresó inició el padre de Mía Rubín en la charla.

Andrea Legarreta no desaprovechó para decirle a su ex que siempre va a ser su fan, pese a que ya no son pareja:

“Además, te digo la verdad. Yo se lo dije al peloncillo, si alguna vez tú y yo no estamos juntos yo siempre voy a ser tu fan. Porque es un profesional. Que orgullo, te vimos tus hijas y yo y era de verdad llorar de que cuando pensabas que no podías estar mejor, estás mejor que nunca”, externó Andrea Legarreta a su ex esposo, quien no pudo contener las sonrisas.

La charla dejó ver que Andrea Legarreta sigue queriendo a Erik Rubín, pues en ningún momento dejó de compartir con él compartieron miradas, caricias y sonrisas.

"Es que, además, es tu gente. Sabe lo que has tenido que pasar para estar ahí", contestó Erik Rubín sobre el comentario de Legarreta, la mujer con la que engendró a su par de hijas rubias y whitexicans.

"Obviamente Go es garantía y todo su equipo y pues ya con mi peloncito y con todos, pues espectacular", agregó Andrea Legarreta.

Lamentablemente, los fans del programa no dudaron en sacar el veneno y criticar la interacción entre Andrea Legarreta y Erik Rubín, señalando que el famoso demostró que ya no quiere a su ex:

“Ella todavía babea por Erik y lo alaba y alaba y él es muy cortante siempre con Andrea”, "Se nota que Erik ya no siente nada por ella y que ella sigue enamorada, lo incómodo que se ve cuando le dice peloncito", "¿Es mi idea o Erick ignoraba a Andrea?", “Ya no es tu peloncito, inclusive yo no veo que él hablé así de ti. Ni te alabe y tú Andrea te ves mal", "Se ve incomodo él y ella encantada” y “Se ve que él ya no la quiere”, dijeron.