¿Qué le pasa a Sheila Devil? Hija de Camilo Sesto aparece en condiciones alarmantes | VIDEO

Camilo Blanes, ahora Sheila Devil, preocupó a los usuarios en redes sociales por un video en el que podemos ver que es interceptada por un medio de comunicación español, el cual la capta fuera de la casa que le heredó su padre, Camilo Sesto.

Captan a la hija de Camilo Sesto con aspecto preocupante

Fue en el programa español 'En Boca de Todos' que captaron a la hija de Camilo Sesto afuera de la mansión que le heredó su papá. La reportera le dice que no la quieren molestar, a lo que ella se comporta de manera errática y molesta, al sentirse invadida por una reportera.

La mujer trans luce un vestido corto café con rosa y lleva lo que podría ser una peluca naranja. Al final, la mujer se ríe y les dice "jaja, ¿hola qué tal? Welcome to the Jungle...", mientras hace movimientos inusuales.

Los usuarios españoles estallaron contra la televisora, mientras destacaban el aspecto preocupante de Sheila, con mensajes como "deberíais dejar en paz a gente que claramente está enferma", "me parece repulsivo y vergonzoso que saquéis un vídeo de una persona que evidentemente tiene serios problemas de salud mental" y "no está bien grabar a una persona enferma".

¿Qué le pasa a la hija de Camilo Sesto?

Desde que la hija de Camilo Sesto adoptó una nueva identidad como Sheila Devil, no ha dejado de preocupar en redes sociales por su aspecto descuidado y actitud inestable, pues se han compartido en varias ocasiones las imágenes de su apariencia.

Desde la muerte de Camilo Sesto en 2019, muchos indican que Sheila habría tomado un camino destructivo en su vida, lo cual se refleja en un evidente deterioro en la salud física y emocional de la persona. Incluso, se menciona que la mujer tendría en un estado deplorable la mansión de su padre.

"No es una mala persona, pero está enferma. La adicción es una enfermedad que destruye familias", confesó su propia madre, Lourdes Ornelas, quien asegura que su hija se rodea de personas que solo quieren aprovecharse de su vulnerabilidad,

Los seguidores de la hija de Camilo Sesto no dejan de observarla a través de redes sociales mientras que Sheila Devil cae en un espiral, envuelta en polémicas y con un aspecto cada vez más preocupante por el consumo excesivo de sustancias ilegales.